США ввели новые санкции против России: выявлена схема поставки топлива в Сирию

Министерство финансов США включило в SDN List трех менеджеров российской компании "Совфрахт" и ряд судов за то, что они поставляли топливо для самолетов российским войскам в Сирии. Об этом пишет "Интерфакс".
Отмечается, что таким образом Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян оказывали поддержку режиму сирийского президента Башара Асада.
В раскрытии этой схемы принимало участие и Федеральное бюро расследований США.
Топливо поставляли с посредничеством московской компании "Маритайм Ассистанс". Как отмечает Минфин США, она также включена в SDN List.
Также в санкционный список попали несколько судов компании "Транспетрочарт", которая, как и "Совфрахт", ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат").
Санкции в отношении "Совфрахта" были выдвинуты еще три года назад в связи с тем, что компания вела деятельностью в Крыму. После введения санкций предприятие стало использовать суда компании "Транспетрочарт" для поставки авиатоплива в Сирию.