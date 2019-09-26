США ввели новые санкции против России: выявлена схема поставки топлива в Сирию

Отмечается, что таким образом Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян оказывали поддержку режиму сирийского президента Башара Асада.

В раскрытии этой схемы принимало участие и Федеральное бюро расследований США.

Топливо поставляли с посредничеством московской компании "Маритайм Ассистанс". Как отмечает Минфин США, она также включена в SDN List.

Также в санкционный список попали несколько судов компании "Транспетрочарт", которая, как и "Совфрахт", ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат").