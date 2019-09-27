Пт, 27.09.2019
Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально. Айя Страутмане, эксперт по деловому этикету о провале Петравичи

Наряд дня: стильная черная элегантность от молодой мамы Меган Маркл
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ФОТО: SIPA/Scanpix

На встрече с женщинами-предпринимательницами в Кейптауне в ходе своего визита в Южную Африку герцогиня Сассекская предстала в достаточно строгом, но при этом очень стильном образе.

Для делового мероприятия, которое состоялось в компании Woodstock Exchange, Меган выбрала черный комбинезон без рукавов с поясом и лодочки на каблуке в тон. Удачно дополили образ герцогини крупные золотые серьги Gas Bijoux. Лаконично и элегантно!

ФОТО: Henk Kruger / AP

ФОТО: Henk Kruger / AP

ФОТО: Henk Kruger / AP

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