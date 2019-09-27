Наряд дня: стильная черная элегантность от молодой мамы Меган Маркл
На встрече с женщинами-предпринимательницами в Кейптауне в ходе своего визита в Южную Африку герцогиня Сассекская предстала в достаточно строгом, но при этом очень стильном образе.
Для делового мероприятия, которое состоялось в компании Woodstock Exchange, Меган выбрала черный комбинезон без рукавов с поясом и лодочки на каблуке в тон. Удачно дополили образ герцогини крупные золотые серьги Gas Bijoux. Лаконично и элегантно!
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