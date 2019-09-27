Пт, 27.09.2019
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Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Хабиба на бой

Кайл Дейк

ФОТО: AP/Scanpix

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова.

"Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это", - приводит слова Дейка Fight-library.

Стоит отметить, что американский спортсмен не собирается переходить в смешанные единоборства и хочет устроить борцовский поединок. В 2020 году Дейк планирует принять участие в Олимпиаде в Токио.

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Отметим, что Кайл Дейк является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе в категории 79 кг. Нурмагомедов в свою очередь остаётся непобеждённым бойцом ММА (28 побед в 28 поединках).

На днях менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов заявил, что следующий поединок Хабиба состоится весной 2020 года. Сообщается, что главным претендентом на следующий бой с Хабибом является Тони Фергюсон.

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