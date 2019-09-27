Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Хабиба на бой

"Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это", - приводит слова Дейка Fight-library.

Стоит отметить, что американский спортсмен не собирается переходить в смешанные единоборства и хочет устроить борцовский поединок. В 2020 году Дейк планирует принять участие в Олимпиаде в Токио.

Отметим, что Кайл Дейк является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе в категории 79 кг. Нурмагомедов в свою очередь остаётся непобеждённым бойцом ММА (28 побед в 28 поединках).