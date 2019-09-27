Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Хабиба на бой

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова.
"Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это", - приводит слова Дейка Fight-library.
Стоит отметить, что американский спортсмен не собирается переходить в смешанные единоборства и хочет устроить борцовский поединок. В 2020 году Дейк планирует принять участие в Олимпиаде в Токио.
Отметим, что Кайл Дейк является двукратным чемпионом мира по вольной борьбе в категории 79 кг. Нурмагомедов в свою очередь остаётся непобеждённым бойцом ММА (28 побед в 28 поединках).
На днях менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов заявил, что следующий поединок Хабиба состоится весной 2020 года. Сообщается, что главным претендентом на следующий бой с Хабибом является Тони Фергюсон.