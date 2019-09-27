В Японии разработана технология для избежания плачущих детей в самолете

Не все путешествующие самолетом люди могут вытерпеть плач самых маленьких пассажиров, что часто делает полет для них менее приятном. Теперь о плачущих детях беспокоиться не стоит, японская авиакомпания Japan Airlines разработала технологию, которое указывает, где во время полета будут сидеть самые маленькие пассажиры лайнера, сообщает The Guardian.
Когда родители с детьми в возрасте от восьми дней до двух лет будут резервировать места на рейсах авиакомпании, в плане самолета автоматически появится значок с ребенком, предупреждая тех пассажиров, которые еще не зарезервировали свои места.
Предприятие предупреждает: оно не гарантирует того, что детей не будет слышно. Значок также не будет появляться в тех случаях, когда билеты резервируются через компании третьих сторон или туристические группы, а также если в последний момент лайнер будет заменен.
Решение авиакомпании вызвало противоречивые отзывы. Один бизнесмен в Twitter поблагодарил Japan Airlines за возможность выбрать место, которое находится как можно дальше от обстоятельств, создающих потенциальные неудобства.
Другие в свою очередь заявили, что решение является нетерпимым. Один из пользователей Twitter указал, что все мы когда-то были детьми, и, можно ждать того, что в будущем надо будет указывать, где сидят все потенциально мешающие другим людям пассажиры.