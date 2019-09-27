В Японии разработана технология для избежания плачущих детей в самолете

Когда родители с детьми в возрасте от восьми дней до двух лет будут резервировать места на рейсах авиакомпании, в плане самолета автоматически появится значок с ребенком, предупреждая тех пассажиров, которые еще не зарезервировали свои места.

Предприятие предупреждает: оно не гарантирует того, что детей не будет слышно. Значок также не будет появляться в тех случаях, когда билеты резервируются через компании третьих сторон или туристические группы, а также если в последний момент лайнер будет заменен.

Решение авиакомпании вызвало противоречивые отзывы. Один бизнесмен в Twitter поблагодарил Japan Airlines за возможность выбрать место, которое находится как можно дальше от обстоятельств, создающих потенциальные неудобства.