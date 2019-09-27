Пт, 27.09.2019
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В Японии разработана технология для избежания плачущих детей в самолете

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Не все путешествующие самолетом люди могут вытерпеть плач самых маленьких пассажиров, что часто делает полет для них менее приятном. Теперь о плачущих детях беспокоиться не стоит, японская авиакомпания Japan Airlines разработала технологию, которое указывает, где во время полета будут сидеть самые маленькие пассажиры лайнера, сообщает The Guardian. 

Когда родители с детьми в возрасте от восьми дней до двух лет будут резервировать места на рейсах авиакомпании, в плане самолета автоматически появится значок с ребенком, предупреждая тех пассажиров, которые еще не зарезервировали свои места. 

Предприятие предупреждает: оно не гарантирует того, что детей не будет слышно. Значок также не будет появляться в тех случаях, когда билеты резервируются через компании третьих сторон или туристические группы, а также если в последний момент лайнер будет заменен.

Решение авиакомпании вызвало противоречивые отзывы. Один бизнесмен в Twitter поблагодарил Japan Airlines за возможность выбрать место, которое находится как можно дальше от обстоятельств, создающих потенциальные неудобства. 

Другие в свою очередь заявили, что решение является нетерпимым. Один из пользователей Twitter указал, что все мы когда-то были детьми, и, можно ждать того, что в будущем надо будет указывать, где сидят все потенциально мешающие другим людям пассажиры.  

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