Полиция "накрыла" нелегальный телевизионный бизнес: преступники заработали 136 000 евро

Отдел по борьбе с киберпреступлениями в сотрудничестве с обществом Par Legālu saturu проверил в ходе разведки информацию о группе лиц, которые обеспечивали нелегальную трансляцию телеканалов примерно 800 домохозяйством.

Во время расследования выяснилось, что житель Балви 1983 года рождения с ноября 2016 года по сентябрь этого года с еще тремя людьми нелегально транслировал телепрограммы в Латгальском и Рижском регионах, нарушая смежные права владельцев аудиовизуального контента.

Выяснилось, что группа лиц вела незаконную трансляцию телевидения, используя систему декодирования или так называемый Card Sharing.

Учитывая, что цена услуги нелегального телевидения одному абоненту обходилась в пять евро в месяц, по предварительным подсчетам, группа лиц в течение более чем 34 месяцев получила средств на общую сумму в по крайней мере 136 000 евро.

Вместе с задержанием всех участников преступной схемы(лица 1971, 1978, 1979 и 1983 г.р.), стражам порядка удалось отключить сервер, обеспечивающий трансляцию телевидения, и закрыть доступ к его содержанию.

После задержания группы лиц обыски прошли в 18 домах и местах проведения хозяйственной деятельности юридического лица в различных регионах Латвии, в том числе в Риге, Юрмале и Балви.

Во время обысков полиция изъяла различные устройства для трансляции телевидения, в том числе декодеры, телекарты, рутеры, определители спутниковых волн, датчики для приема сигнала интернета и т.д.

Были изъяты также различные носители данных и документы. В целом было изъято более 100 единиц оборудования, содержащих информацию.