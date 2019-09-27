Максим Аверин после инцидента на борту самолета обратился к поклонникам

Популярного российского артиста Максима Аверина, известного по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Глухарь", задержали за якобы пьяный дебош и оскорбление экипажа на рейсе Барнаул - Москва. Об этом пишет Газета.ru.
Издание сообщило, что актеру грозил денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство.
После был составлен административный протокол. Актеру назначили штраф в размере 500 рублей за хулиганство (около 7 евро).
Источник в полицейском участке сообщил, что Аверин, вероятно, был в нетрезвом состоянии и пользовался ненормативной лексикой.
В пятницу, 27 сентября, на своей странице в Instagram актер обратился к поклонникам: "Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!".
Поклонники артиста положительно отнеслись к публикации.
"СМИ, они такие", "Это главное", "На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным", - писали они.
Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Он играл в сериалах, "Глухарь", "Куприн. Яма", "Склифосовский" и многие другие. Хорошо знаком зрителям по своим театральным ролям и съемкам в телешоу.