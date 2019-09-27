Максим Аверин после инцидента на борту самолета обратился к поклонникам

Издание сообщило, что актеру грозил денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство.

После был составлен административный протокол. Актеру назначили штраф в размере 500 рублей за хулиганство (около 7 евро).

Источник в полицейском участке сообщил, что Аверин, вероятно, был в нетрезвом состоянии и пользовался ненормативной лексикой.

В пятницу, 27 сентября, на своей странице в Instagram актер обратился к поклонникам: "Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!".

Поклонники артиста положительно отнеслись к публикации.

"СМИ, они такие", "Это главное", "На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным", - писали они.