Пт, 27.09.2019
Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально. Айя Страутмане, эксперт по деловому этикету о провале Петравичи
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Максим Аверин после инцидента на борту самолета обратился к поклонникам

Максим Аверин после инцидента на борту самолета обратился к поклонникам

Максим Аверин.

ФОТО: Промо

Популярного российского артиста Максима Аверина, известного по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Глухарь", задержали за якобы пьяный дебош и оскорбление экипажа на рейсе Барнаул - Москва. Об этом пишет Газета.ru. 

Издание сообщило, что актеру грозил денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство.

После был составлен административный протокол. Актеру назначили штраф в размере 500 рублей за хулиганство (около 7 евро).

Источник в полицейском участке сообщил, что Аверин, вероятно, был в нетрезвом состоянии и пользовался ненормативной лексикой.

В пятницу, 27 сентября, на своей странице в Instagram актер обратился к поклонникам: "Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!". 

Поклонники артиста положительно отнеслись к публикации. 

"СМИ, они такие", "Это главное", "На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным", - писали они. 

Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Он играл в сериалах, "Глухарь", "Куприн. Яма", "Склифосовский" и многие другие. Хорошо знаком зрителям по своим театральным ролям и съемкам в телешоу. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ