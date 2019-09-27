Правительство не смогло договориться с соцпартнерами о бюджете на 2020 год

Проект бюджета рассматривался на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, в который входят правительство и социальные партнеры.

Правление Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) еще в четверг заявило, что не поддерживает бюджет 2020 года, так как правительство не прислушалось к мнению социальных партнеров и игнорирует законы, которые предусматривают увеличение финансирования для здравоохранения и образования.

Как заявил руководитель ЛССП Эгил Балдзенс, организация в целом не возражает против бюджета 2020 года, но надеется добиться в нем улучшений, пока законопроект будет рассматриваться в комиссиях Сейма.

"Наша цель не состоит в правительственном кризисе. Тем не менее мы надеемся, что бюджет будет принят с небольшими улучшениями, и в нем будет учтено то, о чем говорится в правительственной декларации", - добавил руководитель профсоюзов.

Президент Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Виталий Гаврилов согласился со словами Балдзенса о том, что при разработке проекта бюджета было недостаточно консультаций с социальными партнерами. Хотя ЛКРД не особенно довольна проектом бюджета 2020 года, организация поддерживает его дальнейшее рассмотрение в Сейме.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета подчеркнул, что в бюджете предусмотрено финансирование для сфер, за которые выступают социальные партнеры, хотя и не в таком объеме, каком они хотели бы. В то же время Кариньш напомнил, что не все запросы и других ведомств были удовлетворены в полном объеме.

"Я призываю социальных партнеров не противодействовать правительству, потому что тогда трехстороннее сотрудничество утратит смысл. Это не тот случай, когда нам всем стоит перессориться", - сказал глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что правительство прислушивается к социальным партнерам и их мнению, но в политике нужно искать компромиссы, которые удовлетворяют потребности большинства.

"Это не идеальный, но осуществимый бюджет", - добавил премьер.

Кроме того, как указал Кариньш, нет оснований утверждать, что в бюджете 2020 года не выполняется то, что предусмотрено в законах относительно увеличения финансирования здравоохранения и образования.

Как пояснил премьер, как только парламент принимает бюджет, он получает силу закона, таким образом, меняются и соответствующие законы.

Политик завершил заседание совета, указав, что нынешняя ситуация в государстве сложилась не за последние полгода, а за 30 лет, однако правительство намерено шаг за шагом улучшать ситуацию в стране.