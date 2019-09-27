Пт, 27.09.2019
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"Амур" может не доиграть сезон в КХЛ и закрыться

Нападающий "Амура" Данил Файзуллин

ФОТО: www.khl.ru

Клуб Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Амур" из Хабаровска из-за финансовых проблем может не доиграть сезон. Об этом сообщил российский журналист Алексей Шевченко.

Шевченко на портале "Спорт-Экспресс" написал, что с октября у "Амура" серьёзно уменьшится финансирование. Журналист подчеркнул, что в этом сезоне игроки хабаровской команды ещё ни разу не получили зарплату в полном объёме.

"Амур" заметно экономит и в раздевалке у команды отсутствуют элементарные вещи, например, скотч. Кроме того, команда летает на матчи обычными рейсовыми самолётами, а не чартерами.

Алексей Шевченко также указал, что раз в месяц хоккеистам с односторонними контрактами выдают примерно по 2000 евро, а с двусторонними - 700 евро.

В данный момент "Амур" является худшей командой не только Восточной конференции, но и всей лиги. На сегодняшний день команда провела 11 матчей, в которых одержала всего одну победу.

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