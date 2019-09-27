Фирму экс-премьера Эмсиса подозревают в нарушениях, связанных с вывозом опасных отходов

Как агентству LETA рассказала специалист VDD по общественным отношениям Марута Буклевича, Даугавпилсское региональное управление службы констатировало существенные нарушения в деятельности Eko Sistem Serviss, поскольку предприятие продолжало собирать опасные отходы, игнорируя указанное в Законе об обслуживании отходов требование о необходимости финансового обеспечения. Буклевича пояснила, что такие действия считаются деятельностью без разрешения на загрязнение категории В.

Она указала, что ранее у предприятия многократно наблюдались нарушения. Например, фирма длительно хранила опасные отходы, объем которых превышает установленный в разрешении категории B объем для хранения.

"На данный момент Даугавпилсское управление VDD начало административное делопроизводство о ведении деятельности без разрешения категории B. За данное нарушение юридическим лицам может грозить штраф в размере от 500 до 2900 евро", заявила Буклевича.

Представитель службы пояснила, что в Законе об обслуживании отходов указано, что компания, которая занимается перевозкой и хранением отходов, должна иметь финансовое обеспечение во время действия выданного разрешения. Это гарантирует наличие средств в случае, если предприятие не может выполнить свои обязательства и государству стоит принять участие в организации сбора и обслуживание непереработанных и накопленных отходов.

Ведение деятельности без финансового обеспечения считается ведением деятельности без разрешения. Это является грубым нарушением нормативных актов обслуживание отходов, подчеркнули в VVD.

На территории, находящейся под наблюдением Даугавпилсского управления VVD, из 73 предприятий, который получили разрешения категории B или разрешения на обслуживание отходов, информацию об этом не предоставили 33 компании, добавила Буклевича.

Многие из них обратились в Даугавпилсское управление VVD с пояснениями, что страховые компании и кредитные учреждения отказались выдать страховые полисы или гарантийные письма после первого запроса.

"Нормативы не предусматривают продления срока подачи финансовой безопасности, поэтому инспекторы во время контроля за деятельностью компаний по обслуживанию отходов этому в дальнейшем будет уделять гораздо более усиленное внимание и, если у предприятия не будет финансовой безопасности, будут применены принудительные механизмы и административные штрафы", - заявила Буклевича.

Служба призывает предприятия, которые создают отходы и передают их фирмам по обслуживанию, и жителей не сотрудничать с темы фирмами, которые не выполняют указанные в законодательстве требования о необходимости финансовой безопасности.

Между тем сам Эмсис не смог комментировать нарушения Eko Sistem Serviss, поскольку, по его словам, семь лет назад он уже "свалил с этого предприятия".