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Осень является временем, когда растет интерес к покупке нового или даже первого ковра для дома. С развитием технологий производства ковров возможности выбора доступных моделей, цветов, а также ковровых принтов приятно удивляют все большее число покупателей. О том, как ковер может послужить акцентом в доме, придав помещению уют, и о том, каковы последние тенденции в выборе ковров, рассказывает руководитель категорий строительных материалов, товаров для дома, сада и быта сети магазинов “K Senukai” Лива Бриеде.

Сказать ковру да или нет?

У ковра есть два основных преимущества - он уменьшает и подавляет шум и не дает ногам мерзнуть. Кроме того, если ковер хорошо вписывается в интерьер дома, он привносит уют.

Однако и скептикaм, для которых ковер ассоциируется с давно забытым элементом интерьера, приходится признать, что современный ассортимент ковров существенно отличается от доступного ранее - ковры практичны, функциональны, просты в уходе, к тому же они помогают создавать и поддерживать ощущение домашнего уюта.

“В тот момент, когда вы решили приобрести ковер, рекомендуем подумать о том, для какой комнаты он пригодится, и тогда проконсультироваться со специалистом - одним из консультантов магазина или дизайнером интерьера - относительно наиболее подходящего размера и материала ковра. Если кажется, что уход за ковром может отнять много времени, рекомендуется выбирать ковры меньшего размера из синтетического волокна - из-за их небольшого размера и свойств синтетических волокон уход за ними потребует меньше времени и усилий, чем за коврами из натуральных материалов”, - поясняет Лива Бриеде. Затем, если вы сказали себе “да” по поводу покупки ковра, приступаем к следующим шагам в процессе выбора.

ФОТО: Пресс-фото

Натуральный или синтетический?

Потребительские привычки показывают, что растет желание покупателей приобретать ковры из натуральных материалов, которые чаще всего сделаны из льна, хлопка, шерсти или кокосового волокна. Руководитель категорий “K Senukai” Лива Бриеде рассказывает: “С быстрым развитием движения здорового и экологического образа жизни в мире у нас в Латвии сейчас тоже наблюдается большой спрос на ковры из натуральных материалов. Тем не менее ковры из синтетического волокна также популярны благодаря своей дружественной цене и практичности. Покупка ковра из синтетического материала помогает защите животных, окружающей среды и является хорошим выбором для людей, страдающих аллергией, у которых дома обычно нет ковров”.

При выборе помещения, в котором будет постелен ковер, нужно помнить одно важное условие: ковры поглощают тепло, поэтому не рекомендуется застилать ими полы с подогревом. “По сути, их можно класть и на полы с подогревом, но тогда следует принимать во внимание некоторые аспекты. Ковры должны быть более тонкими, возможно, менее плотными, а также небольшими. Ковер поглощает тепло, поэтому для достижения определенной температуры в комнате потребуется больше энергии. Хотя ходить по полу с подогревом так же приятно, как по теплому ковру, ковер выполняет еще одну важную функцию - подавляет шум, - продолжает Лива Бриеде. - Если вы живете в квартире, где нет пола с подогревом, а у соседей этажом ниже исключительно хороший слух, ковры решают проблемы, связанные с недостаточной звукоизоляцией, особенно если в семье есть дети и домашние животные”.

Пестрый или нейтральный?

Все больше людей предпочитают покупать ковры нейтрального цвета - бежевые, серые, песочного цвета, пастельных тонов. Чем обусловлен такой выбор? “Ковер стал фоновым элементом интерьера, а не акцентом. Только 20% всех ковров, которые люди покупают в наших магазинах, - яркие, пестрые или, например, украшены восточными мотивами. Мы заметили, что в моде скандинавский, спокойный и аскетичный стиль, что также отражается в цвете ковров. Большинство людей, руководствуясь принципами практичности, выбирают ковры, за которыми легко ухаживать, без длинного ворса, нейтральной расцветки, чтобы они не требовали особых усилий по уходу за ними”, - заключает Лива Бриеде.

ФОТО: Пресс-фото

Роль ковра в создании интерьера

Домашний ковер может служить элементом дизайна, в то же время доступен широкий выбор классических и прочных ковров, которые также очень популярны. “Ковры никогда не выходят из моды - они придают интерьеру элегантность, уют, а традиции использования их для создания домашней атмосферы являются очень древними”, - говорит Лива Бриеде. Ковры можно найти практически в каждом доме. Модель, размер и цель использования являются очень важными критериями при выборе ковра. Все зависит от привычек и интерьерных решений каждой семьи. В конце концов, есть великолепные имитации ковров из напольной плитки или, например, ковер с эффектом трехмерного дизайна, который визуально расширит маленькое помещение. Есть ковры, которые, подобно произведениям искусства, могут стать одним из центральных объектов дома. Это еще раз доказывает, что ковры могут найти свое место и в очень современном доме.

Подходящий момент для покупки ковра

В магазинах “K Senukai” можно приобрести и оценить продукцию лучших мировых производителей. Ковры бельгийского производителя MC Three сотканы из пряжи высшего качества с использованием самых современных, инновационных и экологически чистых технологий. В ассортименте производителя представлен также широкий выбор ковров из полипропилена и полиэстера. В магазинах “K Senukai” вы найдете также ковры HALISTER с эффектом 3D, а также прочные и легко моющиеся ковры ALFA. Для современного интерьера подойдут уникальные ковры производителя RAGOLLE.