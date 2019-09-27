В рижском "Динамо" грядут изменения

Рижское "Динамо" находится на пороге перемен. Это связано с неудачными результатами в начале нового сезона. Глава совета директоров рижской команды Юрис Савицкис в разговоре с TVNET рассказал, что в ближайшее время будут изменения в составе игроков, однако ответ на вопрос о грядущих переменах в тренерском штабе был уклончивым.
"Я абсолютно не удовлетворён последними результатами", - признаётся Савицкис порталу TVNET. "Обсуждаем и думаем, что делать. Примем какие-нибудь решения. Фактически, они уже приняты, и сейчас мы постепенно будем их реализовывать".
Команда под руководством Гирта Анкипанса в первых десяти играх нового сезона одержала всего три победы. Более того, ни разу не одержана победа в гостевых матчах, а разница забитых и пропущенных шайб на выездных играх - 5:30.
"Информация об изменениях в тренерском штабе пока что конфиденциальна", - говорит Савицкис. "Начнём с того, что будут внесены изменения в состав игроков. О тренерах мы ещё немного подумаем, но в рядах хоккеистов изменения будут".
Следующие четыре игры "Динамо" проведёт против очень сильных противников. Им предстоит встреча с амбициозным питерским СКА, омским "Авангардом" под руководством Боба Хартли, а также чемпионом прошлого сезона московским ЦСКА и действующим лидером турнирной таблицы - "Витязем".
"Мы не спим и думаем, как уйти с этой чёрной полосы", - говорит Савицкис. "Мы проанализировали результаты, приняли несколько решений. В понедельник будут известны нововведения".
В турнирной таблице Западной конференции рижское "Динамо", с шестью очками, занимает последнее, 12-е место.