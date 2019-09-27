В Риге водитель сумел сбежать от полиции, но попался уже через несколько часов

Как сообщает передача Degpunktā, сначала на такой скорости водитель красного Renault сумел скрыться из поле зрения экипажа полиции. Однако уже через три часа Renault и полицейские снова встретились на Яунциема гатве, и преследование возобновилось. Так как появились подозрения, что водитель подозрительной машины может поехать в сторону Вецмилгрависа, один из полицейских вышел из дежурного автомобиля и пешком пошел через рельсы, тогда как его коллега продолжил преследовать машину.

К сожалению, Renault поехал не в Вецмилгравис, а в направлении Межапарка, и полицейскому, который пошел через рельсы, не оставалось ничего иного, как останавливать проезжающие машины и надеяться, что его смогут довезти до коллеги, которые уже остановил красную Renault и начал выяснение обстоятельств. Добравшись до коллеги, полицейский узнал, что водитель остановленного Renault не находится в состоянии алкогольного опьянения, однако его реакция заторможена. Это вызвало подозрения, что мужчина мог сесть за руль под влиянием наркотических веществ. Во время обыска машины стражи порядка нашли пакетик с содержимым зеленоватого цвета.