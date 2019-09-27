Пт, 27.09.2019
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Каспар Горкш: "Я готов ответить перед членами ЛФФ"

Каспар Горкш

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В четверг, 26 сентября, Латвийская Футбольная Федерация (ЛФФ) получила 69 подписанных заявлений от её представителей с запросом созвать внеочередной конгресс. Согласно уставам ЛФФ, внеочередной конгресс будет созван в течение трёх недель со дня получения запроса.

Получено заявляние о созыве внеочередного конгресса, в ходе которого будет поставлен вопрос о высказывании недоверия президенту ЛФФ Каспару Горкшу.

Главными причинами к подобным действиям являются следующие заявления - членам ЛФФ не предоставляется надлежащая поддержка в устройстве инфрастурктуры, правление ЛФФ так и не утвердило генерального секретаря, недостатки в судебной системе, отказ Ингриды Латимиры предоставлять заключение ревидента за 2018 год, а также выраженное недоверие шестью членами правления ЛФФ 2-го августа.

"Несмотря на то, что большая часть заданных вопросов в заявлении не относится к определённой уставами ответсвенности президента, я готов ответить перед членами ЛФФ за каждый высказанный упрёк и пояснить каждый указанный в заявлении пункт", - цитирует слова Горкш уведомление ЛФФ.

"Потому в установленном порядке проверим заявление и сообщим о времени, месте и дне проведения внеочередного конгресса", - сказал президент ЛФФ.

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