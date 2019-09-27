Rīgas satiksme договорилось со Škoda о поставке оставшихся троллейбусов

Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme договорилось с чешской компанией Škoda Electric об окончании выполнения договора о поставках троллейбусов - предприятие доставит в Ригу еще 50 троллейбусов, сообщил агентству LETA пресс-секретарь RS Виктор Закис.
Это одна из закупок RS, в связи с которой Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в декабре прошлого года начало расследование.
RS заключило договор с чешской компанией в 2013 году, а сейчас договорилось об условиях окончания выполнения договора. Общая сумма закупки составила 131,64 млн евро, и в целом Рига должна была получить 100 новых троллейбусов.
До июня 2016 года были выполнены две поставки троллейбусов и сданы в эксплуатацию 50 транспортных средств. Теперь стороны договорились об окончании поставок оставшихся 50 троллейбусов.
В 2018 году были введены в эксплуатацию еще пять троллейбусов, в настоящее время начата подготовка к эксплуатации еще пяти. Остальные 40 троллейбусов будут доставлены в Ригу постепенно до июня 2020 года.
Как сообщил Закис, компании договорились о выплате компенсации, которая полагается RS за просрочку с поставками троллейбусов. Сумму компенсации представитель предприятия не назвал, сославшись на конфиденциальность. По данным агентства LETA, в начале года начисленный Škoda штраф составлял 3,41 млн евро.
Переговоры с еще двумя компаниями - Škoda Transportation и Solaris Bus&Coach - о поставках трамваев и автобусов продолжаются.
Как сообщалось, в конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками RS, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и RS. KNAB считает, что взятки давались за поставки RS нового общественного транспорта.