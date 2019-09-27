Rīgas satiksme договорилось со Škoda о поставке оставшихся троллейбусов

Это одна из закупок RS, в связи с которой Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в декабре прошлого года начало расследование.

RS заключило договор с чешской компанией в 2013 году, а сейчас договорилось об условиях окончания выполнения договора. Общая сумма закупки составила 131,64 млн евро, и в целом Рига должна была получить 100 новых троллейбусов.

До июня 2016 года были выполнены две поставки троллейбусов и сданы в эксплуатацию 50 транспортных средств. Теперь стороны договорились об окончании поставок оставшихся 50 троллейбусов.

В 2018 году были введены в эксплуатацию еще пять троллейбусов, в настоящее время начата подготовка к эксплуатации еще пяти. Остальные 40 троллейбусов будут доставлены в Ригу постепенно до июня 2020 года.

Как сообщил Закис, компании договорились о выплате компенсации, которая полагается RS за просрочку с поставками троллейбусов. Сумму компенсации представитель предприятия не назвал, сославшись на конфиденциальность. По данным агентства LETA, в начале года начисленный Škoda штраф составлял 3,41 млн евро.

Переговоры с еще двумя компаниями - Škoda Transportation и Solaris Bus&Coach - о поставках трамваев и автобусов продолжаются.