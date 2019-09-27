К отоплению подключили уже более 75% домов Rīgas namu pārvaldnieks

По его словам, к концу сегодняшнего дня более 80% домов ужу будут отапливаться.

В этом году впервые в соответствии с прогнозом погоды и запросами жильцов было принято решение подключить отопление уже в сентябре, начав подключение уже 23 сентября.

"Учитывая то, что как вчера, так и сегодня температура воздуха на улице превышает +12 градусов, днем радиаторы могут быть холодными, а отопление в квартирах согласно настройкам автоматической отопительной установки будет обеспечиваться только тогда, когда температура воздуха опустится ниже +12 градусов", - сказал Лейшкалнс.

Подключение к отоплению обеспечивают более 240 сотрудников RNP и общества Siltumserviss Rīga, которые будут работать и в конце этой недели, чтобы обеспечить теплом максимальное количество клиентов, проживающих в многоквартирных домах с центральным отоплением.

"Это означает, что подключение будет завершено уже в ближайшие дни, поэтому мы призываем владельцев квартир по мере возможности не перегружать операторов клиентских центров, в распоряжении которых нет подробных планов подключения конкретных зданий, поскольку эта информация меняется в соответствии с фактической ситуацией", - сообщил Лейшкалнс.

Большинство систем отопления многоквартирных жилых домов RNP работают на основе настроек автоматических отопительных установок. Это означает, что система отопления в каждом доме будет автоматически приспосабливаться к температуре воздуха на улице. В то же время компания отмечает, что с началом отопительного сезона зданию нужно время, чтобы нагреться.