Министерство финансов: налоговая реформа способствовала неравенству регионов

Она отметила, что налоговая реформа привела к увеличению диспропорции между регионами, то есть у ряда муниципалитетов уменьшилась доля доходов от подоходного налога с населения. Большая часть или 65% от полагающейся муниципалитетам части подоходного налога досталась Рижскому региону.

В то же время Латгальский регион получил 7,5% поступлений подоходного налога, Земгальский регион - 9,8%, Курземский регион - 10%, Видземский регион - 7,5%.

Плуме подчеркнула, что в случае сохранения текущего распределения подоходного налога ситуация в Латгале, например, может ухудшится при уменьшении поступлений подоходного налога на 10%.

13 сентября Кабинет министров поручил Министерству финансов подготовить предложения по сбалансированию финансовых ресурсов в региональном разрезе, оценив возможности изменений в распределении подоходного налога между государственным и муниципальными бюджетами и изменения специальных дотаций, а также обеспечив, чтобы ни у одного самоуправления в 2020 году после выравнивания финансирования доходы не были меньше, чем в 2019 году.

Плуме сообщила, что переговоры с Латвийским союзом самоуправлений об изменениях в распределении подоходного налога продолжаются. На данный момент 80% подоходного налога получают самоуправления, а 20% идут в госбюджет.

Ранее Министерство финансов подготовило три расчета выравнивания финансов самоуправлений. Первый вариант предполагал предоставление муниципалитетам 80% поступлений подоходного налога и дотации в размере 148,06 млн евро. Второй вариант предусматривал, что муниципалитетам достанется 79% поступлений подоходного налога и специальная дотация в размере 165,64 млн евро. Третий вариант предполагал предоставление муниципалитетам 78% сборов подоходного налога и специальной дотации в размере 183,23 млн евро.

Эти расчеты 13 сентября были отправлены в Латвийский союз самоуправлений , а на этой неделе, 25 сентября, Минфин и организация договорились о том, что распределение подоходного налога между государственным бюджетом и муниципальными бюджетами будет сохранено в нынешнем соотношении - 20% и 80% соответственно.