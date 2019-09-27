С 1 января связь государства с предпринимателями будет осуществляться в электронном виде

Получение корреспонденции больше не будет зависеть от физического местоположения предприятия. Сейчас официальная корреспонденция отправляется на юридический адрес предприятия, но нередко он может отличаться от фактического адреса.

"Например, компания зарегистрирована по адресу за пределами Риги, а офис находится в столице, или же работа предпринимателя носит мобильный характер и он не находится постоянно в физически существующем офисе. В результате официальные уведомления скапливаются в почтовом ящике, сроки ответов или предоставления информации проходят, а адресат все еще не получил письмо. Создав официальный электронный адрес, предприниматели смогут получить доступ к официальной корреспонденции в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету", - пояснила Криевиня.