С 1 января связь государства с предпринимателями будет осуществляться в электронном виде

С 1 января 2020 года связь государственных и муниципальных органов с предпринимателями будет осуществляться только в электронном виде через официальный электронный адрес, сообщила представитель Министерства охраны среды и регионального развития Вита Криевиня.
Получение корреспонденции больше не будет зависеть от физического местоположения предприятия. Сейчас официальная корреспонденция отправляется на юридический адрес предприятия, но нередко он может отличаться от фактического адреса.
"Например, компания зарегистрирована по адресу за пределами Риги, а офис находится в столице, или же работа предпринимателя носит мобильный характер и он не находится постоянно в физически существующем офисе. В результате официальные уведомления скапливаются в почтовом ящике, сроки ответов или предоставления информации проходят, а адресат все еще не получил письмо. Создав официальный электронный адрес, предприниматели смогут получить доступ к официальной корреспонденции в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету", - пояснила Криевиня.
С 1 января этого года официальный электронный адрес сможет создать любой желающий - и частные, и юридические лица. В настоящее время корреспонденцию на официальные электронные адреса рассылают уже более 3000 государственных и муниципальных учреждений, создано свыше 5000 официальных электронные адресов частных лиц.