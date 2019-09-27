SPKC: Всех заболевших в Сигулде объединяет еда, приготовленная в одном пищевом блоке

Эпидемиологи SPKC, начав эпидемиологическое расследование, выдвинули несколько гипотез о причинах вспышки инфекции, вызванной образующей токсины кишечной палочки (STEC). Рассмотрев все версии, эпидемиологи пришли к выводу, что дети не путешествовали, и, хоть они и были из образовательных учреждений одного города, друг друга не знали.

Кроме того, всех их объединял один поставщик питания. Версия, что возможно инфицированные продукты были куплены в магазине, не подтвердилась, так как в таком случае число заболевших в Сигулде было бы значительно больше и заболеваемость была бы шире.

Также выяснилось, что все заболели на одной неделе и в один инкубационный период заболевания. Случаи заболевания были зарегистрированы в сигулдских детсадах Ieviņa, Saulīte и Pīlādzītis. Все заболевшие заболели в первую неделю сентября. Принимая во внимание время инкубационного периода STEC, можно сделать вывод, что инфицирование произошло в конце августа или 2-3 сентября.

Арая пояснила, что заболевания не продолжаются, о чем свидетельствуют клинические данные и результаты лабораторных исследований. Таким образом эпидемиологи пришли к выводу, что произошла локальная вспышка инфекции, в которой заболевших объединяет употребление в пищу еды из одного пищевого блока.

В то же время SPKC признал, что выяснить конкретное блюдо проблематично, так как от маленьких детей невозможно получить точные ответы о конкретных блюдах, которые они ели или не ели перед заболеванием.