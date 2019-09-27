Полиция остановила машину с незакрепленным грузом и обнаружила лицо в международном розыске

Полиция заметила автомобиль с незакрепленным грузом и остановила его. Проводя углубленную проверку личности, стражи порядка констатировали, что человек объявлен в международный розыск. Как заявила помощник начальника управления Госполиции Видземского региона Илзе Букша, согласно указаниям инициатора розыска, нужно было произвести конкретные действия, но физически задерживать лицо необходимо не было.

Представитель полиции также рассказала, что в четверг были оформлены 253 протокола административного нарушения, из которых 183 - за превышение скорости.