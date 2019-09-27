Анкипанс: я не цирковой клоун

Нужно напомнить, что рижское "Динамо" после первых десяти матчей нового сезона КХЛ одержало всего три победы. Кроме того, клуб ни разу не победил в гостях, а соотношение забитых/пропущенных шайб - 5:30.

В пятницу команда в Пиньки провела первую ледовую тренировку после возвращение с выезда, но никаких изменений в составе на льду видно не было. Анкипанс после тренировки отметил, что не хочет принимать поспешные и удивительные решения.

"По горячих углях можно принять неправильные решения. Логично, что изменения будут. Если сейчас укажем на одного виновного, это будет очень неправильно. Команда может играть очень хорошо. Виновного каждый должен найти в себе. Это командный вид спорта. Очень важно, что делает каждый во благо команды", - сказал Анкипанс.

После тяжелых поражений на выезде против "Северстали" и "Локомотива" главный тренер в раздевалке был сдержан, без выразительных действий - ломания инвентаря или ударов по мусорникам. По его мнению, это была самая правильная реакция в конкретной ситуации.

"Понимаете, я не цирковой клоун. Это не был тот момент. Я могу встряхнуть их, но есть моменты, когда они должны справиться сами. Если кто-то прячется и боится взять на себя инициативу, то есть вопросы".

В конце пятничной тренировки были проверены физическая готовность игроков "Динамо" и нынешняя форма. Тренерский корпус потребовал откатать много кругов, чтобы получить необходимые данные о сердцебиении и пульсе.

"Есть игроки, которые сейчас точно не соответствуют движению уровня КХЛ. Будем анализировать данные. Что сразу же сделал новый тренер "Локомотива"? Освободился от тех, кто не может бежать. Никто не должен выпадать. Тем, кто играет в КХЛ первый сезон, часто трудно привыкнуть к интенсивному движению.

Нужно уметь восстанавливаться, вовремя идти спать. В той же немецкой лиге всего две игры в неделю, можно себе позволить выпить пива. Здесь иначе", - рассказал главный тренер рижского клуба. На вопрос, получал ли он звонок от председателя совета рижского "Динамо" Юриса Савицкиса, Анкипанс ответил утвердительно.

"Был разговор. Получили указания, как действовать. Мнения выслушаны. Будем работать", - сказал тренер.