"Убийство чести": брат "пакистанской Кардашян" задушил ее за фото в соцсетях

Суд приговорил к пожизненному заключению Мухаммада Васима, который в 2016 году задушил свою 26-летнюю сестру. Адвокат мужчины Сардар Мехбуб после оглашения приговора заявил, что собирается обжаловать решение суда.

Еще шесть человек, включая также двух братьев Балоч, были оправданы.

Васим признался в убийстве на пресс-конференции, организованной полицией, где пояснил, что совершил убийство, поскольку его сестра "обечестила имя" своими действиями в соцсетях.

Совершенное в 2016 году преступление вызвало в Пакистане ожесточенные споры об этичности так называемых "убийств чести".

Убийство чести - преступление, совершаемое родственниками девушки, навлекшей позор на свою семью. Такие случаи до сих пор нередко фиксируются в Пакистане и других мусульманских странах.

Кандил Балоч (настоящее имя - Фаузия Азим) публиковала в социальных сетях слишком откровенные для мусульманских стран фотографии: она демонстрировала голые ноги и плечи. Кроме того, девушка боролась за права женщин, а потому часто сталкивалась с агрессией комментаторов и угрозами.

Она обращалась в правоохранительные органы с просьбой о защите, но получила отказ.

По информации BBC News, пакистанскую модель Кандил Балоч нашли мертвой в ее доме в провинции Пенджаб. Девушку задушил ее собственный брат Васим.

Родители Кандил тогда признались, что она и Васим серьезно поссорились накануне вечером, а тело дочери они обнаружили утром следующего дня.

Балоч стали сравнивать с американкой Ким Кардашян после того, как в 2014 году она выложила в Сеть видеозапись, на которой надула губы и спросила: "Как я выгляжу?". Ролик стал вирусным.

Многие пакистанцы поддержали девушку, называли иконой стиля и приветствовали ее свободные взгляды, но противников оказалось гораздо больше.