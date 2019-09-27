На ежедневные работы по содержанию государственных дорог потратили уже 48 млн евро

Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) в этом году на ежедневные работы по содержанию государственных автодорог потратило 48 млн евро, проинформировал агентство LETA представитель LAU Эдгар Жилде.
Ремонтные работы по устранению ям на автодорогах с черным покрытием были проведены на площади более 312 000 кв. м, работы по грейдированию гравийных дорог - на 82 000 км дорог, а объем проделанных работ по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием составил 149 000 кубических метров.
На работы по содержанию покрытия автодорог, в том числе на устранение ям на асфальтовых дорогах, обработку покрытия, работы по грейдированию, работы по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием и другие работы, было потрачено 20,7 млн евро.
На работы по уходу за автодорогами, в том числе очистку рвов, покос травы, обрезание кустов и другие работы, было потрачено 7,3 млн евро.
Жилде также отметил, что серьезных вложений в размере 1,2 млн евро в этом году потребовала организация сообщения, в том числе работы по установке 3435 дорожных знаков и 5581 сигнального столбика. Затраты на замену и очистку труб составили почти 887 000 евро, на сбор мусора с обочин дорог - около 400 000 евро.
LAU выполняет на государственных автодорогах почти 200 различных работ по их повседневному содержанию. Общая протяженность этих дорог превышает 20 000 км, из них 9092 км составляют дороги с черным, а 10 989 км - с грунтовым покрытием. Работы выполняются также более чем на 900 мостах.