На ежедневные работы по содержанию государственных дорог потратили уже 48 млн евро

Ремонтные работы по устранению ям на автодорогах с черным покрытием были проведены на площади более 312 000 кв. м, работы по грейдированию гравийных дорог - на 82 000 км дорог, а объем проделанных работ по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием составил 149 000 кубических метров.

На работы по содержанию покрытия автодорог, в том числе на устранение ям на асфальтовых дорогах, обработку покрытия, работы по грейдированию, работы по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием и другие работы, было потрачено 20,7 млн евро.

На работы по уходу за автодорогами, в том числе очистку рвов, покос травы, обрезание кустов и другие работы, было потрачено 7,3 млн евро.

Жилде также отметил, что серьезных вложений в размере 1,2 млн евро в этом году потребовала организация сообщения, в том числе работы по установке 3435 дорожных знаков и 5581 сигнального столбика. Затраты на замену и очистку труб составили почти 887 000 евро, на сбор мусора с обочин дорог - около 400 000 евро.