KNAB задержал заместителя мэра Кекавы и бизнесмена за взятку в 30 000 евро

Мобильный телефон Витолса отключен, связаться с ним LTV не удалось. В свою очередь в краевой думе никакой информации предоставить не смогли.

Как сообщает KNAB, в пятницу, 27 сентября, в рамках ранее начатого уголовного процесса бюро провело неотложные процессуальные действия. Уголовный процесс был начат 12 августа этого года по третьей части 320-го пункта Уголовного закона, то есть за требование взятки в большом объеме.

Материалы дела содержат информацию о том, что должностное лицо Кекавской краевой думы, возможно, потребовало у предпринимателя взятку в размере 30 000 евро, чтобы предприниматель получил последний платеж от Кекавского краевого самоуправления о проведении строительных работ в рамках проекта.