KNAB задержал заместителя мэра Кекавы и бизнесмена за взятку в 30 000 евро

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в пятницу по подозрению во взяточничестве в связи с проведением строительных работ задержало должностное лицо Кекавского краевого самоуправления и предпринимателя, сообщает агентство LETA. Согласно неофициальной информации Латвийского телевидения, речь идет о заместителе председателя думы Айгаре Витолсе.
Мобильный телефон Витолса отключен, связаться с ним LTV не удалось. В свою очередь в краевой думе никакой информации предоставить не смогли.
Как сообщает KNAB, в пятницу, 27 сентября, в рамках ранее начатого уголовного процесса бюро провело неотложные процессуальные действия. Уголовный процесс был начат 12 августа этого года по третьей части 320-го пункта Уголовного закона, то есть за требование взятки в большом объеме.
Материалы дела содержат информацию о том, что должностное лицо Кекавской краевой думы, возможно, потребовало у предпринимателя взятку в размере 30 000 евро, чтобы предприниматель получил последний платеж от Кекавского краевого самоуправления о проведении строительных работ в рамках проекта.
В данный момент задержаны два человека. О возможной мере пресечения решение будет принято в течение 48 часов. Более детальную информацию об уголовном процессе KNAB в данный момент предоставить не может.