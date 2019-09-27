Рижское "Динамо" подписало российского вратаря Макарова

С ним заключен двусторонний договор на один год.

Ранее представляемая 26-летним Макаровым команда ВХЛ воронежский "Буран" сообщила, что голкипер получил предложение из КХЛ и будет выступать в этом чемпионате. Макаров в этом сезоне выходил на лед в пяти матчах ВХЛ, в которых в среднем пропускал 2,51 шайбы и отражал 91,7% бросков.

Последние четыре сезона он провел в России, где в целом в 55 играх КХЛ пропускал в среднем 2,54 шайбы и отражал 9,11% бросков. В КХЛ он играл в пекинском "Куньлунь Ред Стар", нихнекамском "Нефтехимике" и екатеринбургском "Автомобилисте".

Перед этим Макаров шесть сезонов провел в Северной Америке, где 4 апреля 2015 года провел одну игру в НХЛ за "Сейбрз", в которой отразил 33 из 36 бросков. В том сезоне тренером вратарей в команде "Баффало Сейбрз" работал Артур Ирбе.

За океаном он больше всего выступал в АХЛ и ECHL.