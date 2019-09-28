Facebook начал скрывать лайки

Теперь лайки будут видны только автору поста, пояснила директор Facebook в Австралии Мия Гарлик.

"Мы убираем цифры из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве контента и взаимодействии, а не на количестве лайков и реакции на посты", – приводит слова Гарлик Корреспондент.net.

При этом люди, ведущие бизнес в Facebook, по-прежнему смогут получать всю необходимую статистику.