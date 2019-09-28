Сб, 28.09.2019
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Facebook начал скрывать лайки

Соцсети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

27 сентября социальная сеть Facebook начала тестировать функцию скрытия количества лайков. Пилотный проект пока работает только в Австралии.

Теперь лайки будут видны только автору поста, пояснила директор Facebook в Австралии Мия Гарлик.

"Мы убираем цифры из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве контента и взаимодействии, а не на количестве лайков и реакции на посты", – приводит слова Гарлик Корреспондент.net. 

При этом люди, ведущие бизнес в Facebook, по-прежнему смогут получать всю необходимую статистику. 

Ранее тестировать отказ от показа лайков стали в сети Instagram, которая принадлежит Facebook.

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