В Риге в остановку общественного транспорта влетел загруженный прицеп

В результате столкновения прицеп полностью снес скамейку и повредил бетонный мусорник.

К счастью, в тот момент на оживленной обычно остановке никого не оказалось.

Водитель автомобиля и не заметил, в какой момент все произошло - он сильно удивился, увидев прицеп с правой стороны от себя в тот момент, когда он уже влетел в скамейку.

По его словам, в этот день он проехал с этим прицепом уже более 100 км и ничего не говорило о том, что с прицепом какие-то проблемы.