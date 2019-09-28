В Риге в остановку общественного транспорта влетел загруженный прицеп

Лишь удача помогла избежать трагедии - по непонятным причинам от автомобиля марки Volkswagen отцепился загруженный деревянными паллетами прицеп, который влетел в остановку Эглайнес / Доле на улице Маскавас, рассказали в передаче Degpunktā.
В результате столкновения прицеп полностью снес скамейку и повредил бетонный мусорник.
К счастью, в тот момент на оживленной обычно остановке никого не оказалось.
Водитель автомобиля и не заметил, в какой момент все произошло - он сильно удивился, увидев прицеп с правой стороны от себя в тот момент, когда он уже влетел в скамейку.
По его словам, в этот день он проехал с этим прицепом уже более 100 км и ничего не говорило о том, что с прицепом какие-то проблемы.
Инцидент случился в 11.00, когда на остановке обычно много людей. То, что коробка весом более нескольких сотен кг никого не задела - абсолютная удача.