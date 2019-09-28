Сб, 28.09.2019
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В Риге в остановку общественного транспорта влетел загруженный прицеп

ФОТО: Кадр из видео

Лишь удача помогла избежать трагедии - по непонятным причинам от автомобиля марки Volkswagen отцепился загруженный деревянными паллетами прицеп, который влетел в остановку Эглайнес / Доле на улице Маскавас, рассказали в передаче Degpunktā. 

В результате столкновения прицеп полностью снес скамейку и повредил бетонный мусорник.

К счастью, в тот момент на оживленной обычно остановке никого не оказалось. 

Водитель автомобиля и не заметил, в какой момент все произошло - он сильно удивился, увидев прицеп с правой стороны от себя в тот момент, когда он уже влетел в скамейку.

По его словам, в этот день он проехал с этим прицепом уже более 100 км и ничего не говорило о том, что с прицепом какие-то проблемы.

Инцидент случился в 11.00, когда на остановке обычно много людей. То, что коробка весом более нескольких сотен кг никого не задела - абсолютная удача. 

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