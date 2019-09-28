"Счастлив, что никого не угробил": экс-вратарь сборной России о роковой аварии и жизни после

В ночь с 9 на 10 ноября 2010 года вратарь на тот момент брянского "Динамо" угонял от дорожной полиции. Тот день разделил жизнь великого футболиста на до и после. До - он легендарный вратарь ЦСКА и сборной России, после - человек, который уже девять лет не ходит, из которых последние пять - даже не выходит из комнаты. Рассказываем, чем живет Вениамин Мандрыкин сегодня.
Спортивные достижения Вениамина Мандрыкина в составе ЦСКА:
- Чемпион России: 2003, 2005, 2006;
- Обладатель Суперкубка России: 2004, 2006, 2007;
- Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05;
- Лучший вратарь чемпионата России 2000 по оценкам "Спорт-Экспресс".
Трагическая авария по глупости
Час ночи, Брянск, в машине помимо Вениамина ещё четыре человека. Он гонит на скорости 200 км/ч. Его хотят остановить сотрудники ГИБДД, но он решает угонять на своём мощном Porsche.
Угнал недалеко - врезался в дерево, к счастью для пассажиров удар смягчили шины, разбросанные у автосервиса. Парни почти не пострадали, девушкам пришлось хуже - у 19-летней девушки оказался перелом грудного отдела позвоночника, у 20-летней – ушибы и перелом ключицы.
Как в недавнем интервью "Аргументы и Факты" признался Мандрыкин:
"Честно, не знаю, как я смог бы жить, если бы кто-то погиб в аварии. Конечно, я сам дурак, справедливо, что пострадал сильнее всех. Я счастлив, что никого не угробил тогда, просил прощения у всех".
Сам Вениамин получил очень серьёзные травмы - перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.
С тех пор он лежачий - его кожа не чувствует ни мокрого, ни сухого, ни холодного, ни горячего, он практически не двигается. Всё, чего удалось добиться за время активной реабилитации, - это частичной работы рук, которыми он может дотянуться до лица и почесаться. Но, например, переключить пультом телеканал - нет. В таком состоянии он пробудет до конца жизни.
"На большее надеяться не стоит: человечество ещё не придумало, как восстанавливать после травм спинного мозга", - подытоживает бывший спортсмен.
Зачем угонял?
На справедливый вопрос о том, что, даже если бы футболиста остановили, никаких серьёзных проблем у него бы не возникло, Мандрыкин отвечает:
"Тогда я испытывал драйв, адреналин. Думаешь, это было в первый раз? Это была первая неудачная попытка с моей стороны.
Хотя почему неудачная? Они же меня не догнали и не поймали", - смеясь, говорит он сейчас.
Чем живёт сегодня?
По словам Вениамина, последний раз на улице он был пять лет назад.
"Больше не хочу. Окно открыл в комнате - считай, что гуляешь. Видишь, какой вид хороший? Всё в зелени", - говорит он, отмечая, что спустить его с четвертого этажа без лифта - огромная проблема, и он не хочет быть обузой для остальных.
Распорядок дня у бывшего спортсмена незамысловатый:
"Просыпаюсь утром, завтракаю. Либо мама, либо сестра меня кормит. Потом могу еще поспать: днём я всегда сплю. В остальное время смотрю телевизор. Вечером ужинаю — и снова спать, как захочется".
Теперь смотреть больше всего он любит научные программы: канал Discovery, а российский чемпионат по футболу - нет. По его словам, он и во время карьеры - играть любил, а смотреть футбол - нет.
Говорит средств на существование ему хватает - получает пенсию по инвалидности, около 40 тысяч рублей в месяц (около 565 евро), помимо этого, до сих пор ребята, знакомые по футболу, собирают на разных мероприятиях.
Вениамин не теряет бодрости духа и веры в жизнь:
"Характер у меня такой по жизни, наверно.
Я такой же человек, как и все, только ходить не могу. Что в этом такого?
Когда был футболистом, тоже периодически только и делал, что лежал: между тренировками сил ни на что не было. Сейчас то же самое, только нет тренировок", - говорит он.
Кто рядом?
За Мандрыкиным теперь ухаживают мама и сестра. У него есть двое детей и племянник. Дети раз в две недели приезжают к нему и ещё на праздники.
В 2017 году в интервью изданию "Спорт-Экспресс" Вениамин рассказал, что официально развёлся с женой Дианой в год аварии, но жить вместе перестали за два года до этого.
"Когда не можешь находиться вместе, делить быт… Пробовали два месяца порознь жить, не помогло. Ради детей лучше в семье не оставаться, хуже будет", - сказал он.
После Дианы у Вениамина появилась девушка Мария, но и её больше нет в жизни бывшего спортсмена.
Мечты
Вениамин Мадрыкин не питает иллюзий о своём выздоровлении, на вопрос о мечтах говорит лишь о детях:
"Живём ради них, хотим дать хорошее образование. Старший сын с красным аттестатом окончил девятый класс. Ему нравится биохимия, планирует пойти на биологический факультет МГУ. Надеюсь, станет учёным".