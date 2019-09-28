"Счастлив, что никого не угробил": экс-вратарь сборной России о роковой аварии и жизни после

Теперь смотреть больше всего он любит научные программы: канал Discovery, а российский чемпионат по футболу - нет. По его словам, он и во время карьеры - играть любил, а смотреть футбол - нет.

Говорит средств на существование ему хватает - получает пенсию по инвалидности, около 40 тысяч рублей в месяц (около 565 евро), помимо этого, до сих пор ребята, знакомые по футболу, собирают на разных мероприятиях.

Вениамин не теряет бодрости духа и веры в жизнь:

"Характер у меня такой по жизни, наверно.

Я такой же человек, как и все, только ходить не могу. Что в этом такого?

Когда был футболистом, тоже периодически только и делал, что лежал: между тренировками сил ни на что не было. Сейчас то же самое, только нет тренировок", - говорит он.

Кто рядом?

За Мандрыкиным теперь ухаживают мама и сестра. У него есть двое детей и племянник. Дети раз в две недели приезжают к нему и ещё на праздники.

В 2017 году в интервью изданию "Спорт-Экспресс" Вениамин рассказал, что официально развёлся с женой Дианой в год аварии, но жить вместе перестали за два года до этого.

"Когда не можешь находиться вместе, делить быт… Пробовали два месяца порознь жить, не помогло. Ради детей лучше в семье не оставаться, хуже будет", - сказал он.

После Дианы у Вениамина появилась девушка Мария, но и её больше нет в жизни бывшего спортсмена.

Мечты

Вениамин Мадрыкин не питает иллюзий о своём выздоровлении, на вопрос о мечтах говорит лишь о детях: