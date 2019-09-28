Фракцию "Согласия" в Рижской думе возглавит фигурирующий в деле о коррупции Максим Толстой

Владова отмечает, что Толстой пользуется поддержкой членов партии и обладает огромным опытом как в политической работе, так и в работе Рижской думы.

Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. 24 мая Толстой уволился из RTAB.

Кроме Толстого в деле фигурируют бывший член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро Ингуна Приедите. 13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите, 28 мая - Толстой. Ко всем троим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.