Фракцию "Согласия" в Рижской думе возглавит фигурирующий в деле о коррупции Максим Толстой

Фракцию партии "Согласие" в Рижской думе возглавит причастный к делу о коррупции в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB) Максим Толстой. Об этом сообщила в социальной сети Facebook вице-мэр Риги, прежний председатель фракции Анна Владова.
Владова отмечает, что Толстой пользуется поддержкой членов партии и обладает огромным опытом как в политической работе, так и в работе Рижской думы.
Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. 24 мая Толстой уволился из RTAB.
Кроме Толстого в деле фигурируют бывший член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро Ингуна Приедите. 13 мая были задержаны Ермоловича и Приедите, 28 мая - Толстой. Ко всем троим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Имеющиеся в распоряжении KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB, возможно, разбазарили финансовые средства учреждения в крупном размере, в том числе заключая фиктивные договоры, оплачивая частные расходы, подделывая документы и используя их, трудоустраивая фиктивных работников и мошенничая с финансовыми средствами в крупных размера.