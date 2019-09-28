"Мадам Клод" от Laroche: раскованность и элегантность дорогих жриц любви 70-х

Французский бренд люксовой одежды Guy Laroche презентовал на Неделе моды в Париже свою новую коллекцию. Почти во всех представленных моделях присутствует стилизованный логотип бренда, выполнены они в оттенках шоколада, корицы, черном и белом цветах, а силуэты прямиком отправляют в 70-е.