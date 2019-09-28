"Мадам Клод" от Laroche: раскованность и элегантность дорогих жриц любви 70-х
Французский бренд люксовой одежды Guy Laroche презентовал на Неделе моды в Париже свою новую коллекцию. Почти во всех представленных моделях присутствует стилизованный логотип бренда, выполнены они в оттенках шоколада, корицы, черном и белом цветах, а силуэты прямиком отправляют в 70-е.
На создание этой коллекции дизайнера Ричарда Рене вдохновил фильм 1976 года "Мадам Клод", основанный на реальных событиях и рассказывающий о женщине, предоставлявшей секс-услуги самым высокопоставленным лицам, в том числе 35-му президент США Джону Кеннеди, шейху Ирана и знаменитому промышленнику Джанни Аньели.
Комбинезоны со смелыми декольте и скромные платья-рубашки, соблазнительные наряды из летящих тканей с круглыми "как дырки в швейцарском сыре" вырезами, обнажающими разные участки тела,
пальто прямых силуэтов, в которых ходила бы сама Жаклин Кеннеди... Как дополнение - неброские практичные дипломаты и вместительные сумки.
Раскованный стиль и буржуазная элегантность, которыми славились представительницы (и представители, кстати, тоже) секс-индустрии высшего класса, во всей красе!
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