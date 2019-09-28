Союз "зеленых" и крестьян не спешить делать выводы о задержанном заме мэра Кекавы

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в пятницу задержало Витолса за требование у предпринимателя взятки в размере 30 тысяч евро. Об этом свидетельствуют данные агентства LETA.

Председатель Латвийской Зеленой партии Арманд Краузе заявил, что ни у него, ни у других членов партии нет информации о задержании Витолса, кроме той, которая появилась в СМИ.

Краузе сказал, что партия могла бы обсудить ситуацию на будущей неделе, но перед тем, как принимать какие-то решения, например, о приостановке членства Витолса в партии, нужно выслушать его самого.

KNAB сообщил, что в пятницу задержаны должностное лицо Кекавской думы и физическое лицо за возможное взяточничество, связанное со строительством.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о том, что должностное лицо Кекавской думы предположительно потребовало у предпринимателя взятки в размере 30 тысяч евро за получение от самоуправления последнего платежа в рамках строительного проекта.

Вопрос о мере пресечения задержанных будет решен, согласно закону, в течение 48 часов, сообщили в KNAB.

Справка

Витолс работает в Кекавском самоуправлении много лет. В 2013 году, став депутатом, в декларации должностного лица он указал выданные ссуды в размере 590 700 латов (840 490 евро), и столько же ему были должны и в конце 2018 года.

Долги Витолса в 2013 году составляли 102 469 латов (145 800 евро), в 2018 году - 115 436 евро.

Дополнительно к трем должностям в Кекавской думе Витолс в 2018 году был также самозанятым лицом, членом правления баскетбольного клуба "Ķekava", членом правления ООО "Anakom", деятельность которого в этом году приостановлена. Согласно декларации, доходы он получал только в Кекавской думе, и они составили 29 тыс. евро.