Опрос: не более 20% жителей Латвии думают о влиянии своих действий на экологию

Авторы исследования Ренар Фелцис и Элгар Фелцис ссылаются на международное исследование "Public Goods through Private Eyes", в котором сравнивается отношение общества к общественному благу в постсоветских странах.

Как показывает исследование, в этих странах поведение жителей намного менее дружественно по отношению к окружающей среде, чем в других странах Центральной или Восточной Европы.

45% опрошенных указали, что не стали бы реже пользоваться автомобилем из экологических соображений, а 37% не экономят электричество и воду в целях защиты природы.

Исследователи указывают, что в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Латвии, ниже уровень понимания глобальных экологических проблем, чем в других странах ЕС. Люди в вопросах охраны среды в значительной мере полагаются на государство.

В опросе, проведенном в 2017 году компанией "Sustinno", был задан вопрос о том, сколько государство должно тратить на охрану среды. Больше половины ответили, что тратить нужно "столько же, сколько сейчас", 9,1% считают, что тратить нужно меньше, 4,3% - намного меньше. 23,4% ответили, что на охрану среды нужно тратить больше средств, чем сейчас.

Только каждый третий латвиец считает изменения климата одной из главных экологических проблем Латвии. В Риге таких людей 25%, в регионах - 37%.