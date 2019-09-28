Имперские усы и безупречный английский: российский регбист взорвал мир крутыми интервью

Дело было так: 20 и 24 сентября россияне сильно уступили на престижном регбийном турнире - Кубке мира, проходящем в Японии.

Первая встреча завершилась со счётом 30:10 в пользу Японии, вторая - со счётом 34:9 в пользу сборной островов Самоа.

Поражения разгромные, согласитесь. Однако, капитан сборной Василий Артемьев удивил всех - в послематчевых интервью он нашёл в себе силы улыбаться, благодарить всех и отмечать, что команда с каждым разом становится только сильнее.

После второго поражения 32-летний капитан даже передал привет самоанским "братьям" с маленького острова, невзирая на то, что они играли против него крайне грубо.

"Позитивных моментов в этой игре было очень много. Надо тщательнее всё разобрать, когда улягутся эмоции. Мы имеем возможность играть с лучшими сборными в мире, для нас это шанс заработать международный опыт. Мы будем стараться показывать российское регби с хорошей стороны", - заявил Артемьев.

Ваш любимый вид контента: послематчевое интервью Василия Артемьева 😍 pic.twitter.com/2Exg2hOkiI — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) 24 сентября 2019 г.

После его коротких интервью пользователи социальных сетей все как один стали обсуждать идеальный английский спортсмена.

"Чище разве что швейцарские озера. Его выступления в Японии - это просто английские заявление Виталия Мутко наоборот", - написал "Спорт-Экспресс".

Издание подчеркнуло, что русские регбисты в Японии и Артемьев как капитан сделали для имиджа России намного больше, чем многие ведомства и чиновники.

Как выяснилось, беглый английский Артемьева - это закономерный результат прежнего опыта: с 2006 по 2009 годы он был студентом юридического факультета Дублинского университетского колледжа, где и довёл владение иностранным языком до совершенства.

А вот учтивость, оптимизм и имперские усы спортсмена - видимо, результат воспитания, ген и хорошего вкуса.

Отметим, что по всей видимости нас всех ждут ещё по меньшей мере два прекрасных интервью Артемьева - в рамках группового турнира Кубка мира сборная Россия 3 октября встретится с командой Ирландии, а 9 октября сыграет с шотландцами.