Футбол с Владимиром Ивановым: Еще одно столичное дерби на "Аркадии" против куска еврокубкового пирога

Очередной, 31-й тур будет открываться двумя матчами в воскресенье, 29 сентября - "Валмиера" против "Вентспилса" и "Лиепая" против "Елгавы". В первом случае речь идет о лакомом куске еврокубкового пирога. Оба соперника, если взглянуть на турнирную таблицу, находятся в той самой горячей точке (зона со второго места по пятое), где сразу четыре коллектива сохраняют неплохие шансы на попадание в призовую тройку и, как следствие, получение путевки в еврокубки на следующий сезон (в том числе пропускающий этот тур юрмальский "Спартак").

Цель, согласитесь, ну очень заманчивая как для "Валмиеры", так и для "Вентспилса", который пока что идет третьим с 43 очками. "Валмиера" располагается чуть дальше - она пятая (35 баллов). И, кажется, у команды грузинского специалиста Тамаза Пертии это будет уже точно последний шанс зацепиться за большую надежду "прорубить окно в Европу". Для этого хозяевам поля необходимо побеждать, других вариантов просто нет. Как это сделать? А вот это уже вопрос. Причем большой вопрос, так как "желто-синие" в последние три месяца набрали крейсерский ход, выдав на-гора беспроигрышную серию из 11 матчей (шесть побед и пять ничьих). В стане соперника об этой статистике, разумеется, знают, но, уверен, что не придают ей особого значение.

Футболисты "Вентспилса" ФОТО: fkventspils.lv

Или еще несколько нюансов предстоящей игры на искусственном поле Видземского Олимпийского центра. Завтра здесь сойдутся одна из самых результативных команд "Вирслиги" (у "Вентспилса" 43 забитых мяча, больше проведенных голов только у "Риги" - 49) и одна из самых "скупых". У "Валмиеры" в графе "забитые мячи" - цифра 28 (меньше только у "Елгавы" и "Даугавпилса" - по 23). Или еще - все три предыдущих дуэли с участием этих команд не выявляли сильнейшего - 1:1 в первом круге, а затем два раза по 2:2. Так что у "Валмиеры" появляется еще один шанс доказать, что она является настоящей грозой авторитетов (до четвертого круга "Валмиера" была проклятием даже для чемпиона страны "Риги"). А также вспомнить, что такое побеждать, так как в последний раз это произошло почти полтора месяца назад (3:1 в домашней игре с "Елгавой" 17 августа).

В тот же день в Лиепае состоится "битва за шестое место". У лиепайчан и их соперника - по 29 очков, то есть выше головы не прыгнуть. Главное - не упасть еще ниже.