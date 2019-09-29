Футбол с Владимиром Ивановым: Еще одно столичное дерби на "Аркадии" против куска еврокубкового пирога

В это трудно поверить, но до конца чемпионата Латвии по футболу остается всего-то шесть туров. Четвертый круг в самом разгаре, а значит близка и долгожданная развязка. На повестке дня - матчи 31-го тура "Вирслиги" в Валмиере, Лиепае и Риге. И ни в одном из них зритель не увидит равнодушных - всем есть за что бороться, на каждом участке таблицы - своя борьба.
Очередной, 31-й тур будет открываться двумя матчами в воскресенье, 29 сентября - "Валмиера" против "Вентспилса" и "Лиепая" против "Елгавы". В первом случае речь идет о лакомом куске еврокубкового пирога. Оба соперника, если взглянуть на турнирную таблицу, находятся в той самой горячей точке (зона со второго места по пятое), где сразу четыре коллектива сохраняют неплохие шансы на попадание в призовую тройку и, как следствие, получение путевки в еврокубки на следующий сезон (в том числе пропускающий этот тур юрмальский "Спартак").
⚽✅ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabulā pēc 30. kārtas izmaiņu nav, taču spriedze turpina pieaugst! #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/d4bAN95f2t— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 23, 2019
Цель, согласитесь, ну очень заманчивая как для "Валмиеры", так и для "Вентспилса", который пока что идет третьим с 43 очками. "Валмиера" располагается чуть дальше - она пятая (35 баллов). И, кажется, у команды грузинского специалиста Тамаза Пертии это будет уже точно последний шанс зацепиться за большую надежду "прорубить окно в Европу". Для этого хозяевам поля необходимо побеждать, других вариантов просто нет. Как это сделать? А вот это уже вопрос. Причем большой вопрос, так как "желто-синие" в последние три месяца набрали крейсерский ход, выдав на-гора беспроигрышную серию из 11 матчей (шесть побед и пять ничьих). В стане соперника об этой статистике, разумеется, знают, но, уверен, что не придают ей особого значение.
Или еще несколько нюансов предстоящей игры на искусственном поле Видземского Олимпийского центра. Завтра здесь сойдутся одна из самых результативных команд "Вирслиги" (у "Вентспилса" 43 забитых мяча, больше проведенных голов только у "Риги" - 49) и одна из самых "скупых". У "Валмиеры" в графе "забитые мячи" - цифра 28 (меньше только у "Елгавы" и "Даугавпилса" - по 23). Или еще - все три предыдущих дуэли с участием этих команд не выявляли сильнейшего - 1:1 в первом круге, а затем два раза по 2:2. Так что у "Валмиеры" появляется еще один шанс доказать, что она является настоящей грозой авторитетов (до четвертого круга "Валмиера" была проклятием даже для чемпиона страны "Риги"). А также вспомнить, что такое побеждать, так как в последний раз это произошло почти полтора месяца назад (3:1 в домашней игре с "Елгавой" 17 августа).
В тот же день в Лиепае состоится "битва за шестое место". У лиепайчан и их соперника - по 29 очков, то есть выше головы не прыгнуть. Главное - не упасть еще ниже.
В этом противостоянии фаворитом вроде как выглядит "Лиепая". Во-первых, команда Александра Старкова играет дома, что для нынешнего коллектива большое подспорье (два тура назад - боевая ничья на лиепайском стадионе "Даугава" с вице-лидером РФШ - 3:3). Во-вторых, в нынешнем сезоне "Лиепая" еще ни разу не проигрывала "Елгаве" (две победы и ничья). Более того, в трех этих матчах лиепайчане пропустили только один гол (2:1, 1:0 и 0:0).
Как минус - это провальные август-сентябрь курземцев: в семи последних матчах аж шесть поражений. У "Елгавы", в свою очередь, не так все трагично - три последних матча подопечные белоруса Олега Кубарева завершали вничью. Кажется, и на этот раз они не против увезти из Лиепаи одно очко.
В понедельник, 30 сентября, тур продолжится двумя матчами в столице. В одном из них, как мне кажется, каких-то сюрпризов ждать не приходится. Безоговорочный лидер "Вирслиги" в лице "Риги" на сконтовском стадионе принимает сникший "Даугавпилс". Даже против начинающей праздновать свой второй чемпионский титул кряду "Риги" (команда Михаила Конева опережает идущую на втором месте РФШ на 11 очков при игре в запасе - 57 баллов против 46-ти) у "Даугавпилса" даже шансов на ничью - мизер. Да и история очных поединков этих команд говорит сама за себя - 1:0, 3:0 и 4:0 в пользу рижан. А еще можно смело предположить, что уступив накануне в полуфинале Кубка Латвии РФШ (1:3), "Рига" захочет возмездия. Так что все идет к тому, что клуб из Латгале рискует попасть под горячую руку (ногу).
Но и РФШ номер отбывать не собирается, ведь отрыв от группы преследователей не такой уж и впечатляющий. Пусть она безнадежно отстает от "Риги", и пусть ее соперником в этом туре будет аутсайдер "Метта". Все равно в таком варианте столичного дерби надо ждать бескомпромиссной борьбы.
Почему? Пусть "студенты" в этом сезоне ни разу не обыгрывали РФШ, зато два последних рандеву завершались вничью (2:2 и 1:1). Посмотрим, чем закончится в последний сентябрьский день на стадионе "Аркадия" четвертое свидание этих команд, и сможет ли форвард РФШ Дарко Лемаич, который в последнее время разошелся не на шутку, забить свой 13-й гол (в упомянутом выигранном полуфинале Кубка Латвии с "Ригой" на его счету дубль). Впрочем, главный бомбардир "Метты" Тамирлан Джамалутдинов (9 голов), уверен, тоже не собирается отсиживаться в кустах. Так что это будет еще дуэль двух главных бомбардиров "Вирслиги".