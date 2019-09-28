Конкурс, посвященный блюдам с чили, собрал в Риге истинных ценителей острой пищи - как ее любителей, так и производителей - и познакомил посетителей с культурой употребления этой острой добавки. В ходе мероприятия состоялись беседы о чили, конкурс зрителей, дегустации, ну а самые смелые рискнули проверить себя на выносливость в состязании по поеданию острого перчика! Смотрите, как нелегко им пришлось!