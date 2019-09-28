Официально: Отсидевший срок за драку Мамаев нашёл команду

Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. О подписании игрока ростовчане объявили на стадионе в конце матча с московским "Динамо". Сообщается, что полузащитник в "Ростове" будет выступать под десятым номером.

"Уверен в Мамаеве на 100%. Не были бы уверены - мы бы этого не сделали. Российский квалифицированный игрок уровня сборной. Те моменты, которые были, останутся в прошлом. Реанимируем и этого. Думаю, этот год многому его научил", - сказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Наставник ростовчан также отметил, что в данный момент клуб не может заявить игрока, но с весны команда ожидает увидеть "того Мамаева, который был, а то и лучше".

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире "Матч Премьер" поделился мнением о востребованности футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения. По словам Аршавина, многие люди, которые выходят из тюрьмы не могут работу найти, а за футболистами выстроилась очередь из желающих.

"Это говорит об уровне других российских футболистов. Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы".

Последние четыре сезона Павел Мамаев провёл в "Краснодаре", а до этого выступал за московский ЦСКА и "Торпедо". Мамаев - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. На счету футболиста 15 матчей за сборную. В данный момент "Ростов", имея в своём активе 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Видео: Презентация Павла Мамаева в футбольном клубе "Ростов"

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.