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Парад самых красивых в мире ножек, или Секси-деним с бразильской перчинкой от Isabel Marant
Неделя моды в Париже

ФОТО: SIPA/Scanpix

Новая весенне-летняя коллекция Isabel Marant, источником вдохновения для которой, по словам дизайнера, послужила электронная бразильская музыка baile funk, отправляет нас на пляжи жаркой страны и погружает в атмосферу красочных фестивалей. Розовые и оранжевые оттенки восхода солнца переходят в белую и яркую палитру дня, а затем - в цвета ночи.

По традиции, в основе новой линейки бренда - деним: укороченные шорты с необработанными краями, мини-комбинезоны и свободные джинсы с заниженной талией. Кроме того,

в коллекцию вошли кружевные и цветочные платья (опять же мини!), изысканные плетеные босоножки, "крестьянские" блузы, накидки в стиле хиппи и сумки, украшенные бахромой.

Завершили дефиле  Isabel Marant несколько вечерних черных комбинезонов из кожи, бархата и крепа.

К тому же всю эту красоту с акцентом на ножки представили публике самые известные в мире модели - Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Наташа Поли, Алеся Кафельникова, Ева Герцигова и другие...

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/Scanpix

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