Парад самых красивых в мире ножек, или Секси-деним с бразильской перчинкой от Isabel Marant

Новая весенне-летняя коллекция Isabel Marant, источником вдохновения для которой, по словам дизайнера, послужила электронная бразильская музыка baile funk, отправляет нас на пляжи жаркой страны и погружает в атмосферу красочных фестивалей. Розовые и оранжевые оттенки восхода солнца переходят в белую и яркую палитру дня, а затем - в цвета ночи.