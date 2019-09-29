Парад самых красивых в мире ножек, или Секси-деним с бразильской перчинкой от Isabel Marant
Новая весенне-летняя коллекция Isabel Marant, источником вдохновения для которой, по словам дизайнера, послужила электронная бразильская музыка baile funk, отправляет нас на пляжи жаркой страны и погружает в атмосферу красочных фестивалей. Розовые и оранжевые оттенки восхода солнца переходят в белую и яркую палитру дня, а затем - в цвета ночи.
По традиции, в основе новой линейки бренда - деним: укороченные шорты с необработанными краями, мини-комбинезоны и свободные джинсы с заниженной талией. Кроме того,
в коллекцию вошли кружевные и цветочные платья (опять же мини!), изысканные плетеные босоножки, "крестьянские" блузы, накидки в стиле хиппи и сумки, украшенные бахромой.
Завершили дефиле Isabel Marant несколько вечерних черных комбинезонов из кожи, бархата и крепа.
К тому же всю эту красоту с акцентом на ножки представили публике самые известные в мире модели - Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Наташа Поли, Алеся Кафельникова, Ева Герцигова и другие...
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