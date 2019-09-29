16-летний подросток забил гол "МЮ", а на следующий день пошёл сдавать экзамен. Кто он?

Для Мэтисона данный гол является первым во взрослом футболе. Несмотря на это команда подростка проиграла по пенальти (3:5). Самому Люку на следующий день нужно было идти в школу, где был запланирован экзамен по психологии, пишет The Telegraph.

"Вообще-то я и сегодня должен был идти в школу. Придётся восполнять это завтра, когда у команды будет выходной. У меня контрольная по психологии, я очень волнуюсь. Не думаю, что сегодня усну", - приводит слова Люка Sports.ru.

Только месяц назад спортсмен узнал результаты G.C.S.E (государственного экзамена о среднем образовании). Тренер "Рочдейла" рассказал, что парень учится просто отлично, а сам 16-летний защитник говорит, что учёба для него находится на том же уровне, что и футбол:

"Футбол – не гарантия светлого будущего. Никогда не знаешь, что произойдёт. Ты можешь стать лучшим игроком в мире, но может случиться и что-то другое. Я хочу иметь запасной план. Мне нравится учиться – и клуб, и школа поддерживают меня в этом", - отметил подросток.

Год назад 16-летний спортсмен сделал первые шаги в большом футболе – вышел на поле в матче Трофея футбольной лиги (соревнования, в котором не принимают участие клубы АПЛ и чемпионшипа). В прошлом сезоне "Рочдейл" смог дойти до финала – однако проиграл молодежке "Ман Сити", пишет Sports.ru.