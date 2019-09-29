Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественную церемонию спуска нового судна на воду в районе Уиррал (графство Мерсисайд). На мероприятие герцогиня Кембриджская прибыла в синем пальто от Alexander McQueen. Хотя она и надевала этот костюм уже несколько раз, это никак не умаляет его элегантности! Свой образ Кейт дополнила тёмно-синими туфлями от Emmy London и клатчем от Asprey. Смотрите фото!