ФОТО: EPA/Reuters/Scanpix

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественную церемонию спуска нового судна на воду в районе Уиррал (графство Мерсисайд). На мероприятие герцогиня Кембриджская прибыла в синем пальто от Alexander McQueen. Хотя она и надевала этот костюм уже несколько раз, это никак не умаляет его элегантности! Свой образ Кейт дополнила тёмно-синими туфлями от Emmy London и клатчем от Asprey. Смотрите фото!

ФОТО: Asadour Guzelian / AP

ФОТО: Asadour Guzelian / AP

ФОТО: Asadour Guzelian / AP

Галерея: Кейт Миддлтон блистает в небесно-голубом пальто от Alexander McQueen 