Закрыто дело, в котором по подозрению в убийстве женщины были задержаны два гражданина Индии

В сентябре этого года правоохранительные органы прекратили уголовный процесс о смерти женщины в Саркандаугаве, в убийстве которой подозревались два гражданина Индии.
Уголовное дело было прекращено, так как в досудебном процессе не было доказано вины в совершении преступления, а также невозможно собрать дополнительные доказательства.
"Это означает, что доказать убийство не удалось", - сказала агентству LETA представитель прокуратуры Лаура Маевска, добавив, что меры пресечения, ранее примененные к иностранцам, были отменены.
Ранее сообщалось, что 11 мая прошлого года в Риге, на проспекте Виестура из окна восьмого этажа выпала женщина 1985 года рождения. Она погибла. Выяснилось, что, возможно, женщину из окна вытолкнули. По подозрению в убийстве Госполиция тут же задержала двух граждан Индии 1992 и 1993 года рождения.
Было установлено, что погибшая знала одного из подозреваемых. Согласно полученной информации, между женщиной и мужчинами в квартире возникла ссора, однако другие подробности еще выясняются.