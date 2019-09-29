Закрыто дело, в котором по подозрению в убийстве женщины были задержаны два гражданина Индии

Уголовное дело было прекращено, так как в досудебном процессе не было доказано вины в совершении преступления, а также невозможно собрать дополнительные доказательства.

"Это означает, что доказать убийство не удалось", - сказала агентству LETA представитель прокуратуры Лаура Маевска, добавив, что меры пресечения, ранее примененные к иностранцам, были отменены.

Ранее сообщалось, что 11 мая прошлого года в Риге, на проспекте Виестура из окна восьмого этажа выпала женщина 1985 года рождения. Она погибла. Выяснилось, что, возможно, женщину из окна вытолкнули. По подозрению в убийстве Госполиция тут же задержала двух граждан Индии 1992 и 1993 года рождения.