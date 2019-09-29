Вс, 29.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

ДТП в Салацгриве: Грузовик насмерть сбил велосипедиста

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: https://pixabay.com/photos/cycle-path-cycling-bicycle-path-3444914/

Вчера в Салацгриве погиб велосипедист, которого насмерть сбила грузовая автомашина, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В 20:26 в Салацгриве водитель автомашины Volvo наехал на пока не установленного велосипедиста, который от полученных травм умер на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

В Латвии зарегистрировано вчера 92 ДТП. В авариях пострадали 23 человека, погиб один.

В субботу задержано 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения. Оформлено 580 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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