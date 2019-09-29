ДТП в Салацгриве: Грузовик насмерть сбил велосипедиста

Вчера в Салацгриве погиб велосипедист, которого насмерть сбила грузовая автомашина, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В 20:26 в Салацгриве водитель автомашины Volvo наехал на пока не установленного велосипедиста, который от полученных травм умер на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
В Латвии зарегистрировано вчера 92 ДТП. В авариях пострадали 23 человека, погиб один.
В субботу задержано 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения. Оформлено 580 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.