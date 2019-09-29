Вс, 29.09.2019
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Два человека погибли на американских горках в Мексике

ФОТО: Reuters/ScanPix

На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и рухнула с высоты примерно 10 метров. Об этом сообщает Корреспондент.net. 

Как сообщается, два человека погибли, а ещё двое получили травмы в результате ЧП на американских горках в парке развлечений в Мехико, сообщает Milenio.

Несчастный случай произошёл в парке La Feria на аттракционе под названием Химера. Согласно предварительным данным, погибшие - молодая женщина и мужчина.

Согласно информации местной полиции, две женщины получили травмы, а ещё шестерым была необходима помощь психологов.

Начато расследование происшествия. На это время парк аттракционов будет закрыт.

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