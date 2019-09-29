Состоится акция протеста защитников русских школ

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов!, - говорится на страничке РСЛ в Facebook. - Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа".