Вс, 29.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Состоится акция протеста защитников русских школ

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Татьяна Жданок

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В конце будущей недели состоится очередная акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке.

Как сообщила в Facebook лидер РСЛ Татьяна Жданок, в субботу, 5 октября, состоится шествие защитников русских школ от Ратушной площади до Кабинета министров.

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов!, - говорится на страничке РСЛ в Facebook. - Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа".

Как сообщалось, в сентябре национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ снова актуализировало вопрос о полном переводе образования на латышский язык.

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