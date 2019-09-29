Состоится акция протеста защитников русских школ

В конце будущей недели состоится очередная акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке.
Как сообщила в Facebook лидер РСЛ Татьяна Жданок, в субботу, 5 октября, состоится шествие защитников русских школ от Ратушной площади до Кабинета министров.
"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов!, - говорится на страничке РСЛ в Facebook. - Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа".
Как сообщалось, в сентябре национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ снова актуализировало вопрос о полном переводе образования на латышский язык.