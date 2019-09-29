Вс, 29.09.2019
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Севастова на старте турнира в Пекине проиграла третьей ракетке мира

Анастасия Севастова

ФОТО: WTA/Twitter

В воскресенье, 29 сентября, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Пекине, проиграв украинской теннисистке Элине Свитолине. 

Встреча закончилась со счётом  6:7(4), 6:1, 6:2.

За 2 часа 4 минуты поединка 29-летняя Севастова, которая занимает 19-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу противницы и совершила три эйса.

Третья ракетка мира, 25-летняя Элина, сделала семь брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче.

Ранее счёт в личных встречах был равным - 1:1.

Проиграв в первом раунде, Севастова завершает турнир с десятью рейтинговыми очками WTA. Это намного меньше, чем 650 очков, которые были набраны в полуфинале в прошлом году. Таким образом, после поражения её ждёт падение в рейтинге.

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