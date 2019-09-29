Вс, 29.09.2019
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Романтика вне времени от Chloe: классика, заложенная в ДНК, которая круче новомодных трендов
Неделя моды в Париже

ФОТО: SIPA/Scanpix

Креативный директор Модного дома Chloe Наташа Рамсей-Леви в своей новой коллекции обратилась к наследию бренда - исключив яркие принты и аксессуары в стиле бохо, она использовала знаковый мягкий крой Chloe, глубокие спокойные оттенки и романтичные образы с мелкими цветочными принтами.

"Я чувствую, что это тот самый момент, когда нужно сделать ставку на многолетние силуэты и вневременную классику, говорить меньше о новомодных трендах и больше - о фирменной эстетике Дома Chloe. 

Давайте будем проще. Давайте будем самими собой", - призвала дизайнер и показала, как это сделать.

В новой весенне-летней коллекции Chloe представлены практичные, но при этом изысканные вещи - блузы из мягкого крепа с высокими воротниками и бантами, строгие и в то же время женственные брючные костюмы, объемные платья-рубашки и трикотаж с французским шиком. Женский прагматизм и романтика, заложенная в ДНК бренда, во всей красе!

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

 Больше фото смотрите в нашей галерее!

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