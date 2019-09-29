Романтика вне времени от Chloe: классика, заложенная в ДНК, которая круче новомодных трендов

"Я чувствую, что это тот самый момент, когда нужно сделать ставку на многолетние силуэты и вневременную классику, говорить меньше о новомодных трендах и больше - о фирменной эстетике Дома Chloe.

Давайте будем проще. Давайте будем самими собой", - призвала дизайнер и показала, как это сделать.

В новой весенне-летней коллекции Chloe представлены практичные, но при этом изысканные вещи - блузы из мягкого крепа с высокими воротниками и бантами, строгие и в то же время женственные брючные костюмы, объемные платья-рубашки и трикотаж с французским шиком. Женский прагматизм и романтика, заложенная в ДНК бренда, во всей красе!