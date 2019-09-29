Витолс отрицает обвинения во взяточничестве, но временно покидает должность вице-мэра

На созванном сегодня пресс-брифинге Витолс не ответил на вопросы, какая мера пресечения ему назначена, кто его адвокат и кто второе задержанное по делу физическое лицо, сославшись на то, что ему запрещено распространять эту информацию.

Витолс отрицал подозрения и претензии KNAB.

"Могу подтвердить, что был в бюро, а после выяснения обстоятельств мне разрешили уйти домой. Хочу знать как можно скорее, каков будет исход, но пока возьму на себя политическую ответственность и уйду с должности вице-мэра", - сказал он.

Председатель думы Виктория Байре сообщила, что получила заявление Витолса об уходе сегодня, и, чтобы устранить любые "интерпретации и негации", в понедельник на внеочередном заседании думы будет рассмотрен вопрос об отстранении Витолса.

Она добавила, что задержание Витолса стало неожиданностью, учитывая, что никаких решений представители думы единолично не принимают.

Депутат Кекавской думы Гатис Лицис ("Честь служить нашей Латвии"), который тоже пришел на пресс-брифинг, ранее заявил агентству LETA, что задержание Витолса, скорее, всего, связано не с одним, а с несколькими заказами самоуправления.

Депутат Кекавской думы Олаф Клудзиньш (Новая консервативная партия) считает, что для задержания Витолса определенно были серьезные основания.

Ранее KNAB сообщил, что в пятницу задержаны должностное лицо Кекавской думы и физическое лицо за возможное взяточничество, связанное со строительством.

Уголовный процесс начат 12 августа по ч. 3 ст. 320 Уголовного закона - о требовании взятки в крупном размере.