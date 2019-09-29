Российский гонщик попал в аварию на первом круге гонки "Формулы-2" в Сочи
Гонщик из России Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии "Формулы-2" в Сочи. Видео происшествия было опубликовано в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Российский гонщик досрочно завершил гонку на первом круге. На одном из поворотов он столкнулся с японским пилотом Нобухару Мацуситой.
Согласно данным ТАСС, Мазепин смог самостоятельно покинуть болид, но Мацусите была необходима помощь врачей.
Как сообщается, оба гонщика не получили переломов.
Гонка была восстановлена, однако количество кругов сократили до 15. Победил итальянец Лука Гьотто, передаёт РИА "Новости".