Футбол с Владимиром Ивановым: Шампанское для чемпионов - в холодильник, а "Лиепая" дальше без Старкова

Главное условие, при котором "Рига" могла досрочно стать чемпионом и примерить золотые медали уже в понедельник, была осечка РФШ в игре с "Меттой". Потому как сомневаться в домашней победе лидера над "Даугавпилсом" не приходилось. До этого команда Михаила Конева регулярно обижала "Даугавпилс", ничего не изменилось и на этот раз - победа на стадионе "Сконто" со счетом 2:0.

Кстати, за все четыре матча "Даугавпилс" ни разу так и не смог поразить ворота "Риги" (0:1, 0:3, 0:4 и вот теперь 0:2). А вот далее могло все пойти не по обычному плану. По идее, футболисты "Риги" должны были задержаться в раздевалке, чтобы подождать, чем все завершится на стадионе "Аркадия", так как при осечке РФШ было бы проведено награждение (матч на "Аркадии" начинался на час позже). Но все сомнения насчет итога той встречи улетучились очень быстро, уже к середине первого тайма, когда РФШ повела 3:1. Финальный свисток Эдгара Мальцева зафиксировал разгромный счет - 6:1 в пользу команды Вальдаса Дамбраускаса.

В этой встрече счет был открыт уже на 3-й минуте, когда отличился Давис Икауниекс. На 21-й лидер "Метты" Тамерлан Джамалутдинов сравнял результат, реализовав пенальти. Но лучше бы он этого не делал...

Забив свой десятый мяч в сезоне, он только разозлил главного бомбардира "Вирслиги" Дарко Лемаича. Для серба это был, прежде всего, сигнал к действию, и он не подвел.

Еще до перерыва Лемаич оформил дубль и снял все вопросы о победителе (команды ушли на перерыв при счете 4:1). Да и сам он с 14 забитыми мячами, кажется, вновь окажется в нынешнем сезоне недосягаемым в списке бомбардиров, как это было в сезоне прошлом (15 голов). Второй тайм превратился пусть не в пустую, но все же формальность.

Итак, "Рига" с 60 очками продолжает чувствовать себя очень комфортно, убирая заготовленное шампанское подальше в холодильник и улетая на очередной кипрский сбор в отличном настроении. Почти три недели теперь можно спокойно готовиться к чемпионскому финишу. Все идет к тому во всяком случае. РФШ (49 очков и на матч проведено больше) только и остается, что жалеть о многочисленных по ходу сезона упущенных возможностях.

Набрав приличный ход в четвертом круге (две победы и две ничьи), РФШ навряд ли уступит кому-то из преследователей свое законное второе место. А вот дальше - с третьей по пятую позиции в турнирной таблице, все очень запутанно.