Футбол с Владимиром Ивановым: Шампанское для чемпионов - в холодильник, а "Лиепая" дальше без Старкова

А все-таки здорово, что после матчей 31-го тура чемпионата Латвии по футболу "Рига" еще не принимает поздравления со вторым подряд титулом. Согласитесь, было бы как-то обидно закрывать эту тему еще в сентябре. А так, пусть теоретически, но у идущей на втором месте РФШ еще сохраняются шансы догнать лидера. Мизерные, ничтожные, но они есть. С учетом того, что следующий тур "Рига" пропускает, а затем свои матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 проводит сборная Латвии и в "Вирслиге" наступит перерыв, раньше 19 октября ответ на главный вопрос латвийский болельщик еще не получит. Ждем...
Главное условие, при котором "Рига" могла досрочно стать чемпионом и примерить золотые медали уже в понедельник, была осечка РФШ в игре с "Меттой". Потому как сомневаться в домашней победе лидера над "Даугавпилсом" не приходилось. До этого команда Михаила Конева регулярно обижала "Даугавпилс", ничего не изменилось и на этот раз - победа на стадионе "Сконто" со счетом 2:0.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties @RigaFC_Official abus vārtu guvumus spēlē pret @BFC_Daugavpils !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 30, 2019
RIG: Vladislav Fjodorovs (68'), Stefan Panic (90' +1')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/8zrL4NaGUj
Кстати, за все четыре матча "Даугавпилс" ни разу так и не смог поразить ворота "Риги" (0:1, 0:3, 0:4 и вот теперь 0:2). А вот далее могло все пойти не по обычному плану. По идее, футболисты "Риги" должны были задержаться в раздевалке, чтобы подождать, чем все завершится на стадионе "Аркадия", так как при осечке РФШ было бы проведено награждение (матч на "Аркадии" начинался на час позже). Но все сомнения насчет итога той встречи улетучились очень быстро, уже к середине первого тайма, когда РФШ повела 3:1. Финальный свисток Эдгара Мальцева зафиксировал разгромный счет - 6:1 в пользу команды Вальдаса Дамбраускаса.
В этой встрече счет был открыт уже на 3-й минуте, когда отличился Давис Икауниекс. На 21-й лидер "Метты" Тамерлан Джамалутдинов сравнял результат, реализовав пенальти. Но лучше бы он этого не делал...
Забив свой десятый мяч в сезоне, он только разозлил главного бомбардира "Вирслиги" Дарко Лемаича. Для серба это был, прежде всего, сигнал к действию, и он не подвел.
Еще до перерыва Лемаич оформил дубль и снял все вопросы о победителе (команды ушли на перерыв при счете 4:1). Да и сам он с 14 забитыми мячами, кажется, вновь окажется в нынешнем сезоне недосягаемым в списке бомбардиров, как это было в сезоне прошлом (15 голов). Второй тайм превратился пусть не в пустую, но все же формальность.
Итак, "Рига" с 60 очками продолжает чувствовать себя очень комфортно, убирая заготовленное шампанское подальше в холодильник и улетая на очередной кипрский сбор в отличном настроении. Почти три недели теперь можно спокойно готовиться к чемпионскому финишу. Все идет к тому во всяком случае. РФШ (49 очков и на матч проведено больше) только и остается, что жалеть о многочисленных по ходу сезона упущенных возможностях.
Набрав приличный ход в четвертом круге (две победы и две ничьи), РФШ навряд ли уступит кому-то из преследователей свое законное второе место. А вот дальше - с третьей по пятую позиции в турнирной таблице, все очень запутанно.
Еврокубковая пружина (третье место гарантированно дает возможность выступить в Лиге Европы следующим летом, четвертое только при условии, что Кубок Латвии выиграет РФШ, которой в финале турнира играть с "Елгавой" в конце октября) сжимается еще больше. А все потому, что в воскресном матче в Валмиере, который и открывал программу 31-го тура, хозяева поля переиграли "Вентспилс" - 2:0, одержав в сезоне свою юбилейную, десятую победу. Ну чем "Валмиера" не гроза авторитетов?
⏯️ VIDEO: Noskaties @vgvia_futbols abu vārtu guvumu video šīs dienas spēlē pret @fkventspils_ (2:0)!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 29, 2019
⚽️ VAL: Toluwalase Emmanuel Arokodare (58'), Jorge Duarte Mendes Teixeira (88') 11m#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/9xwWvWaW5C
Это, между прочим, единственная команда "Вирслиги", которую "Вентспилс" за четыре круга так и не сумел обыграть (до этого были три ничьи). Подопечные грузинского специалиста Тамаза Пертии не сдаются, изо всех сил цепляются за свой шанс, за что им большая-прибольшая благодарность. Вот и получается, что это поражение "желто-синих" только разжигает костер противостояния команд в борьбе за призовую тройку: у идущего на третьем месте "Вентспилса" 43 очка, у "Спартака" - 40, у "Валмиеры" - 38 (у последних двух еще по игре в запасе).
Чувствуете, к чему все идет? Концовка будет валидольной для этого трио.
В тот же день, 29 сентября, прошла еще одна любопытная игра. На лиепайском стадионе "Даугава" курземцы принимали "Елгаву", которой в этом сезоне так ни разу и не уступили. Сейчас все закончилось со счетом 3:1 в пользу подопечных... Марека Зунтнерса, которые одержали первую победу за восемь туров (до этого были одна ничья и шесть поражений) и сумели застолбить за собой шестую строчку в турнирной таблице.
⏯️ VIDEO: @LiepajaFK - @fkjelgava (3:1) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 29, 2019
⚽️ LIE: Jānis Ikaunieks (47'), Amancio Fortes (66'), Richard Friday (76')
⚽️ JEL: Ņikita Ivanovs (90')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/a0GWIxPMTd
Что случилось? События на берегу Балтийского моря трудно как-то логично объяснить - Александр Старкова неожиданно покинул пост главного тренера команды (по официально прозвучавшей версии, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон). За день до матча это стало известно официально.
Сюрприз? Еще какой если учесть, что в этом сезоне в "Лиепае" уже менялся тренер (помните шотландца Гордона Янга?), а от самого Старкова и его помощника Юрия Шевлякова никто не требовал место в призовой тройке и путевку в еврокубки, он шел в "Лиепаю" с определенными условиями по формированию команды на перспективу, а это, согласитесь, минимум два года. Но что-то в итоге не срослось. И даже карт-бланш, который он получил в "Лиепае", сейчас уже не имеет никакого значения. Осталась какая-то недосказанность...