Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Самое начало октября будет очень нестабильным, но для многих именно это время станет крайне продуктивным. Планеты и звезды будут очень активными и созидательными. Для представителей некоторых знаков Зодиака события этой недели станут самыми важными на фоне всей осени

Овен

У Овнов с 4 октября начинается время, когда звезды и планеты будут деструктивными.

До 3 октября включительно желательно успеть сделать все самое важное, чтобы во второй половине недели можно было отдохнуть и не переживать по поводу нерешенных проблем.

На выходных полезно будет как следует развлечься, но только не стоит тратить на это чересчур много денег. Можно пригласить к себе домой родственников или друзей, устроить небольшую вечеринку. Тем, кто предпочитает уединение, можно заняться личными делами, приносящими удовольствие и удовлетворение. Полезно будет сделать уборку.

Телец

У Тельцов в субботу и воскресенье не все будет гладко, поэтому в эти выходные желательно побороть стремление к азарту и рискам. Не стоит также тратить много денег и провоцировать конфликты. В будни желательно полностью сфокусировать свое внимание на работе. Звезды хотят, чтобы Тельцы мотивировали себя и окружающих людей, получали новые знания и опыт.

На этой неделе Тельцы смогут почувствовать вдохновение, так что наиболее продуктивной неделя станет для представителей творческих профессий.

Представителям этого знака Зодиака будет очень просто решать сложные задачи, подходя к ним с нестандартным мышлением. И не стоит в бесконечной веренице рабочих проблем забывать о здоровье.

Близнецы

В ближайшие семь дней Близнецам стоит заниматься решением проблем дома и на работе в одиночестве, не прося никого о помощи. Им нужно сторониться токсичных людей, так как они могут лишить удачи и веры в себя.

На этой неделе Близнецам также нужно избегать нарушения правил и предписаний.

Порядочность и честность - два главных условия успеха для этих людей. Звезды советуют уделять как можно больше внимания любви, браку, семье, домашним делам.

Это хорошее время для покупки новой мебели, начала ремонта, переезда, смены места жительства.

Рак

Ракам стоит сфокусироваться на поисках увлечений и хобби. Эта неделя будет очень удачной для них.

Только 5 и 6 октября могут настать трудные времена, но это будут выходные, так что большинству представителей этого знака удастся избежать проблем при помощи релаксации и банальной смены обстановки. От активного отдыха лучше отказаться, а вот провести время в домашних делах будет довольно полезно.

На буднях энергетика Раков будет сильной. За этими людьми по пятам будет следовать удача, которая поможет обойти стороной проблемы в любви и на работе.

Вселенная постарается таким образом помочь Ракам не наткнуться на новые трудности.

Лев