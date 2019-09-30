TV3: Rietumu banka лишь формально проверял клиентов

До прошлого года банки нерезидентов главным образом зарабатывали на обслуживании перечислений в долларах. Рискованные клиенты ориентированные на иностранцев банки находили через агентства, которые есть во всем мире и занимаются основанием фирм в офшорах. Одно из таких агентств тесно сотрудничало с Rietumu banka.

Британская консалтинговая фирма Formations House за несколько тысяч фунтов предлагала своим клиентам адрес для корреспонденции в Лондоне, банковский счет на Кипре или в Латвии, надежно спрятанные имена владельцев и деньги.

Престижный адрес служил почтовым ящиком для тысяч фирм, в том числе и тех, которые вовлечены в международные скандалы, связанные с отмыванием денег или мошенничеством.

Теперь в руки журналистам попало более миллиона документов и э-мейлов этой фирмы.

Если клиентам был необходим счет в Евросоюзе, Formations House советовала латвийский банк Rietumu banka и кипрский FBME. Кипрский банк уже ликвидирован. В 2014 году FINcen сообщила, что банк был использован для финансирования терроризма и отмывания денег.

Полученные документы свидетельствуют о том, что сотрудничества британской компании с Rietumu banka началось в 2012 году. Первым клиентом стала принадлежащая одному гражданину Ирана фирма. Поскольку в отношении Ирана действовали международные санкции, банк отказался от клиента, дав ему совет, доверить части своей компании другому лицу, потому что тогда проблем с открытием счета не будет.

Переписка совпадает со временем, когда Rietumu banka и четыре других латвийских банка обслуживали клиентов, связанных с Северной Кореей. Когда это раскрыло Федеральное бюро расследований (ФБР) США, а Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала банки, представители финансовых учреждений утверждали, что не могли знать, что за их клиентами стоят представители тоталитарных стран.

В 2013 году Foundation House отправила к Rietumu banka новую сейшельскую фирму, которая принадлежала другому предприятию с Сейшельских островов. Работники в э-мейлах указывали, что настоящие владельцы компании - мексиканский политик Исраэль Раймундо Гальярдо Севилья и предприниматель Ригиберто Сьерра Кортес - нигде не могут появляться.

Политик был финансовым управляющим в самоуправлении, депутатом парламента и занимал высокую должность в государственной службе здравоохранения. Его имя прозвучало в скандале, когда самоуправление перечислило 250 000 евро предприятию, связанному с Гальярдо.

В основной капитал новой сейшельской фирмы был вложен миллион фунтов, планировалось иметь оборот 200 000 евро на счетах предприятия. Однако в документах банка отмечено, что Гальярдо не связан с политикой.

Журналисты подчеркнули, что с клиентами банка стоило встречаться лично - персон нужно было идентифицировать и проверить. Однако, банк просил это сделать британскую компаию. Судя по переписке сотрудников Formations House, они не считали нужным этого делать и врали банку.

Заместитель отдела Контроля соответствия FKTK Кристап Марквоскис пояснил, что ответственность за случившееся все равно несет банк, потому что это был клиент банка и услуга предоставлялась банком.

В Rietumu banka отказались комментировать упомянутые документы и сотрудничество с британской консалтинговой фирмой.

В 2015 году FKTK наказала Rietumu banka за недостаточное изучение клиентов и слабый надзор за сделками. Месяцем позже банк расторг договор с Formations House, объявив, что больше не будет принимать документы, утвержденные фирмой.

Марковскис указал, что использование агентов в обеспечении клиентов для банка является исторической практикой.

"Мы это идентифицируем как одну из проблем и рисков, существующих в финансовом секторе. В принципе, это было определено уже в 2016 году", - заявил представитель FKTK.

В 2016 году FKTK приняла регулирование, которое обязывало банки проверять агентов и обучать их, а также банки больше не могли сотрудничать с посредниками, имеющими сомнительную репутацию.

Член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли, бывший заместитель начальника FKTK Янис Бразовскис указал, что до 2016 года "апетит риска" был таким большим, что, возможно, его нельзя было с равнить с систнемами, использованными в проверках клиентов. Поэтому были проведены необходимые улучшения.