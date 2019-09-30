Пн, 30.09.2019
Я четко увидел то, что независимо от социального статуса, независимо от карьеры или того, сколько у него денег, в таких ситуациях все равны. Той ночью я увидел — просто настал день, которого никто не ждал, день, когда все одинаковые. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

IKEA отзывает из продажи потенциально опасные нагрудники

Нагрудники MATVRA

ФОТО: Пресс-фото

IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в магазин в IKEA в Риге и получить полный возврат потраченных денег. 

Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек.

В целях безопасности, IKEA призывает не использовать приобретённые нагрудники. 

Представители IKEA отмечают, что приоритетом предприятия являются безопасность и качество товара, все товары проходят тесты на соответствие стандартам и соответствию всем необходимым требованиям.

После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застёжка вываливается и ребёнок может подавиться, засунув её в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ.

Нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, они сделаны из другого материала и имеют другой дизайн. 

IKEA уделяет особое внимание детским товарам и их безопасности, дизайну, производству и тестированию, для того чтобы они соответствовали всем стандартам качества. 

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