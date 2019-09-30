IKEA отзывает из продажи потенциально опасные нагрудники

Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек.

В целях безопасности, IKEA призывает не использовать приобретённые нагрудники.

Представители IKEA отмечают, что приоритетом предприятия являются безопасность и качество товара, все товары проходят тесты на соответствие стандартам и соответствию всем необходимым требованиям.

После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застёжка вываливается и ребёнок может подавиться, засунув её в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ.

Нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, они сделаны из другого материала и имеют другой дизайн.