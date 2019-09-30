IKEA отзывает из продажи потенциально опасные нагрудники

IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в магазин в IKEA в Риге и получить полный возврат потраченных денег.
Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек.
В целях безопасности, IKEA призывает не использовать приобретённые нагрудники.
Представители IKEA отмечают, что приоритетом предприятия являются безопасность и качество товара, все товары проходят тесты на соответствие стандартам и соответствию всем необходимым требованиям.
После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застёжка вываливается и ребёнок может подавиться, засунув её в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ.
Нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, они сделаны из другого материала и имеют другой дизайн.
IKEA уделяет особое внимание детским товарам и их безопасности, дизайну, производству и тестированию, для того чтобы они соответствовали всем стандартам качества.